Новий альбом Каньє Веста врятував його шлюб із Б'янкою Цензорі

Родичі та друзі дівчини думають, що Б'янка з Каньє тільки через гроші. Останні події тільки зміцнили їхню думку.

Прибутковий альбом Каньє Веста Vultures і гроші, які його бренд Yeezy заробив на рекламі Супербоула, врятували шлюб репера і Б'янки Цензорі, що висів буквально на волосині. Про те таблоїду Daily Mail повідомили джерела, близькі до пари.

Як відомо, Каньє і Б'янка дуже сильно посварилися після того, як дівчина попередила чоловіка не робити антисемітських образ на заході з прослуховування його альбому. Гучний скандал навіть став причиною її неявки на його захід у Нью-Йорку і на афтепаті 9 лютого. Ба більше, Б'янка почала "ставити під сумнів усе".

"Вона знає, що всі думають про її чоловіка — і його недавні спалахи гніву змусили її піддати сумніву все. Усі в її житті хочуть, щоб вона пішла від нього, і вона це знає. Але потім, раптово, його альбом став успішним, і вона знову перетворилася на люблячу, обожнювальну і підтримуючу дружину", — каже інсайдер.

Настільки швидка зміна поведінки Цензорі ще більше насторожила її родичів і друзів. Вони впевнені, що Бьянка тримається за цей шлюб тільки через гроші. Не останню роль зіграли і $19,3 мільйона, зароблені брендом репера.

"Для її друзів і сім'ї це просто кричить про те, яка її справжня мотивація за всім цим — його гроші. Зараз вони партнери, і вона сама заробила статки завдяки всій роботі, яку вона виконала для свого чоловіка — як архітекторка його бренду і модель. Ніхто не сумнівається, що вона кохає його, бо вона справді кохає. Але динаміка їхнього шлюбу, безумовно, радикально покращилася завдяки успіху його альбому і новому величезному припливу багатства", — зазначають близькі Б'янки.

Раніше Фокус писав, що новий альбом Веста видалили з Apple Music. Причиною послужили звинувачення в плагіаті.