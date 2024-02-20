Який одяг з гардеробу старить жінок

Гардероб зрілої жінки, як правило, складається з універсальних і позачасових речей, які відображають її особистий стиль і витонченість. Він часто включає в себе піджаки, класичні блузи, штани, що добре сидять, елегантні сукні, зручне, але стильне взуття та яскраві аксесуари.

Для зрілої жінки важливо обирати речі, які підкреслюють її фігуру, додають їй впевненості та відповідають її стилю життя. Крім того, нейтральні кольори та кілька модних речей можуть допомогти зберегти її гардероб привабливим та цікавим. Фокус підготував підбірку речей, які старять зрілих жінок та від яких краще позбутися.

Оверсайз

Одяг оверсайз — це стиль моди, який передбачає носіння речей більшого розміру, ніж зазвичай. Це можуть бути футболки, светри або навіть куртки, які мають візуально великий силует. Цей тренд став дуже популярним останні роки.

Звісно в жіночому гардеробі одяг оверсайз може мати переваги, наприклад, він комфортний та дає можливість бути більш рухливою. Крім того, великий одяг часто успішно приховує деякі недоліки фігури. Проте надмірно великі речі можуть додати жінці віку. Особливо варто уникати одягу оверсайз жінкам з великими розмірами одягу. Такий стиль у вашому гардеробі зробить вас ще більшою в очах інших.

Яскраві кольори

Неонові кольори одягу останні роки стали досить популярним трендом у моді. Ці яскраві відтінки, такі як неоновий рожевий, зелений, апельсиновий, жовтий та багато інших, привертають увагу та додають енергії зовнішньому образу. Однак, не для всіх жінок ці кольори актуальні. Наприклад, зрілим жінкам краще уникати поєднання неонових кольорів у своєму гардеробі. Якщо для молоді це яскравий та сміливий варіант, то для зрілої жінки це не найкращий вибір. Неонові кольори додають зрілим жінкам ще декілька зайвих років.

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Плаття та спідниці баска

Зазвичай це варіант високої спідниці, або приталеного плаття на якому пришита додаткова деталь (баска) в області талії або стегон. Цей варіант дизайну тривалий час був в моді, тому його часто можна знайти в гардеробі багатьох жінок. Однак на думку багатьох модних експертів, стиль "баска" може зробити жінку старшою, ніж вона є насправді. Особливо, варто бути обережним із цим дизайном жінкам зрілого віку. Оскільки, у зрілому віці жінки частіше за все мають широкі стегна, а декорація баски знаходиться саме на стегнах, то візуально цей одяг робитиме жінку ще більшою та додаватиме декілька зайвих років.

Блузи з принтами

Жінкам у зрілому віці краще триматися якомога далі від блуз з насиченими та надмірними принтами, це саме стосується і футболок та кофт. Надмірна кількість принтів здатна додати десяток зайвих років, які є не найкращим варіантом для зрілої жінки.

Також варто забути про рюшики, рукава летючі миші, вирізні квіти на шиї чи на талії.

Короткі спідниці

Звісно вік це умовність, однак все ж жінкам за 40 краще уникати коротких спідниць. Такий одяг може виглядати недоречно, вульгарно і замість бажаної сексуальності та молодості, навпаки може додати жінці ще більше років ніж їй є насправді.

Декольте

Жінки — володарки елегантного та сексуального бюста, який завжди намагаються демонструвати як свою родзинку. Однак, після 40 років з відвертим декольте краще не експериментувати. Це не означає, що ви повинні заховати всі свої частини тіла, ні. Навпаки, головне правильно підібрати виріз на грудях. Занадто відкрите декольте здатне зіпсувати привабливий образ жінки після 40. З віком шкіра жінки втрачає пружність, тому інколи декольте може бути не доречним.

Джинси-скіні

Джинси-скіні — це стильні тісні джинси, які мають вузькі ніжки, щоб підкреслити форми ніг. Цей вид джинсів є дуже популярним в модній індустрії та серед молоді. Однак цей варіант джинсів категорично не варто одягати жінкам після 40 років. Цей фасон може виглядати безглуздо та недоречно. А ще він не зробить вас молодшою, а навпаки додасть ще зайвих років.

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