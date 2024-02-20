Сила солі. Ендокринологиня розповіла, як йодована сіль допоможе запобігти дефіциту йоду

Йод — це потужний антиоксидант, який не виробляється організмом та поступає лише з продуктами харчування. Спеціально для Фокуса ендокринологиня Ксенія Марченко розповідає, чим небезпечний дефіцит йоду, та які продукти допоможуть отримувати необхідну добову норму цього надважливого мікроелементу.

Йод необхідний нашому організму, оскільки є частиною гормонів щитоподібної залози, яка відповідає за обмін речовин. Тривалий дефіцит йоду може призвести до недостатнього вироблення гормонів щитоподібної залози та проблем із серцем, порушення менструального циклу та навіть раннього клімаксу. Що робити, та які продукти потрібно споживати, щоб не допустити дефіциту, Фокусу розповіла лікарка-ендокринологиня Ксенія Марченко .

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Фото: Freepik

Йод є необхідним для забезпечення нормального функціонування щитоподібної залози, а також для правильного розвитку фізичних та психічних функцій у дітей. Недостатнє споживання йоду вагітною жінкою може призвести до виникнення дисфункції щитоподібної залози плода та розумової діяльності дитини.

"Йод не синтезується організмом, тому має щоденно надходити з їжею. У звʼязку з географічним розташуванням та культурними звичками, у раціоні українців не переважає їжа багата на йод: морська риба, водорості, креветки та інші морепродукти. Фактично, середня кількість вживання йоду середньостатистичним мешканцем України у 2-3 рази нижче рекомендованої норми. А тривалий стійкий дефіцит йоду призводить до розвитку йододефіцитних захворювань", — зазначає Ксенія Марченко.

Основними джерелами йоду є морська риба, морепродукти та морські водорості. Кількість йоду в інших рослинних та тваринних продуктах не однакова і залежить від місцевості, звідки вони походять. Чим далі від моря, тим менше буде йоду в цьому продукті.

Фото: Freepik

Норми споживання йоду:

діти від 0 до 2 років — 90 мкг;

діти від 2 до 12 років — 12 мкг;

дорослі — 150 мкг;

вагітні та годуючі жінки — 200 мкг;

люди похилого віку — 100 мкг.

На жаль, територія України знаходиться в зонах різного ступеня йододефіциту. А тривалий дефіцит йоду призводить до багатьох неприємних захворювань, в першу чергу щитоподібної залози.

До групи найбільшого ризику за дефіцитом йоду входять вагітні та годуючі жінки та діти до 2-х років. Вони потребують додаткового вживання препаратів йоду, навіть діти, якщо вони не на грудному вигодовувані та не вживають суміші, збагачені йодом. Дозування визначає сімейний лікар, ендокринолог та педіатр.

Усім іншим рекомендовано вживати йодовану сіль, до 5 г на добу (це приблизно 150-200 мкг йоду). Крім цього потрібно вживати рибу та морепродукти — мінімум двічі на тиждень.

Як попередити дефіцит?

Фото: Freepik

Вживання йодованої солі — найбільш ефективний та дешевий спосіб боротися з дефіцитом йоду. Є країни у яких на законодавчому рівні продається тільки йодована сіль.

Йодована сіль — це важливий компонент для підтримки здоровʼя людини, адже зі звичайною їжею ми недоотримуємо цей важливий мікроелемент.

"Добова норма йоду для дорослих складає приблизно 150-200 мкг. Вживаючи йодовану сіль, людина споживає 3-5 г на добу, що дорівнює 120-200 мкг йоду. Однак вагітні жінки та жінки, які годують груддю, мають вживати препарати йоду додатково", — зазначає ендокринологиня.

Лікарка наголошує, що також підійде морська та гімалайська сіль, проте лише за умови, що ви впевнені в тому, що вона містить достатню кількість йоду.

Чи всім можна йодовану сіль?

Фото: Freepik

"Йодована сіль має лише два протипокази — це стан тиреотоксикозу (при хворобі Грейвса та токсичній аденомі) та період підготування до радіойодтерапії. В інших випадках йодована сіль не зашкодить, якщо звичайно ви не будете її їсти ложками. Допустима норма до 3-5 грамів солі на добу", — каже ендокринологиня.

Щоб попередити дефіцит йоду, замініть звичайну кухонну сіль на йодовану. Спочатку вас може трохи відволікати специфічний запах цієї солі, та це справа звички, до того ж у приготованих стравах різниця мало відчутна.

Раніше сіль збагачували йодидом калію, який є летючим, тому цю сіль було важко зберігати. Сучасні виробники використовують йодат калію — він стійкий та зберігає свої корисні властивості до року.

Нагадаємо, які продукти з високим вмістом йоду варто додати до свого раціону.

Раніше Фокус писав про те, яка сіль найкорисніша для нашого організму та скільки її споживати без шкоди для здоров'я.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо у вас є проблеми, зверніться до фахівця.