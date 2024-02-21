Кім Кардаш'ян продає свою брудну сумку за $70 тисяч (фото)

Кім не вперше виставляє на продаж сумочки Birkin від Hermes. На сайті сімейного розпродажу речей у неї в наявності чотири позиції цього бренду.

43-річна американська бізнесвумен, зірка реаліті-шоу і багатодітна мати Кім Кардаш'ян вміє робити гроші з усього. Нещодавно її побите авто продавали за нечувану суму, а тепер вона вирішила позбутися поношеної сумочки Hermes Birkin з брудними ручками, запросивши за неї $70 тисяч. Товар виставлено на сімейному сайті перепродажу під назвою Kardashian Kloset.

В описі сумки йдеться про те, що це сіра матова модель з крокодилячої шкіри Ciment або Alligator Birkin із золотою фурнітурою і подвійними ручками.

"Гарний стан. Невелика зміна кольору ручок і нижніх кутів, а також незначні подряпини на металі. Не має сертифіката CITES", — запевняє продавець.

CITES — це документ, необхідний, якщо власник планує подорожувати з сумкою або аксесуаром з екзотичної шкіри, зокрема зі шкіри алігатора.

Сумка має брудні ручки і потертості на металі та нижніх кутах Фото: Скриншот

Оголошення чимало обурило користувачів.

"Серйозно, наскільки вони відчайдушно потребують грошей?", "Сміливість виставити цю ціну, незважаючи на всі зміни кольору ручок і потертості на нижній частині й нижніх кутах...", "70 тисяч за брудну сумку, чорт візьми!", "Фурнітура вся потерта й тьмяна, краї зношені й трохи пошарпані, вона знебарвлена від макіяжу або автозасмаги. Просто вау. Той, хто в них це купує, той ідіот, вони навіть не спромоглися її відновити або правильно зберігати. Це взагалі справжня річ? Їм справді не соромно!", "Люди, у яких є 70 тисяч, які можна витратити на сумку, хіба вони не куплять нову? Якщо у вас є 70 тисяч, які можна витратити на сумку, навіщо вам вживані сумки Kardashian?", — пишуть у коментарях на різних ресурсах.

Однак ціна, виставлена Кім, — не найвища. Аналогічні сумки в новому стані можна знайти за $120 тисяч.

Не так давно Кардаш'ян, яка хвалилася колекцією сумочок Balenciaga в кількості 129 штук, виставила на продаж свою сумку Porosus Crocodile Birkin павиного кольору за $49 995, дві сумки Birkin, а також кілька спортивних сумок Louis Vuitton і речей Chanel.

Кім продає ще три сумочки Birkin Фото: Скриншот

Кім любить бренд Birkin і є власницею дуже дорогих сумок. У листопаді минулого року її бачили з величезною сумкою Hermès Birkin 50 HAC Gris Tourterelle Shiny Porosous Crocodile, яка, за словами Джейн Фіндс, коштує $110 тисяч. У липні 2023-го вона засвітилася з дуже рідкісною сумкою Birkin 30 Diamond Himalaya Niloticus вартістю понад $300 тисяч під час відвідування футбольного матчу в Японії.

2020 року Кім з'явилася на публіці з виготовленою на замовлення сумкою Hermès Birkin із зображенням оголеної натури відомого сучасного художника Джорджа Кондо, яку її тепер уже колишній чоловік Каньє Вест подарував їй на Різдво 2013 року.

Раніше Фокус писав, що Кім Кардаш'ян з розмахом відзначила шестиріччя дочки Чикаго.