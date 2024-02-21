Майбутня королева Швеції Вікторія показала, як розбавити діловий образ (фото)
Кронпринцеса зробила ставку на яскраві відтінки. Втім, вона додала також ніжний шарф.
Кронпринцеса Швеції Вікторія продемонструвала стильний діловий образ. Знімки зʼявилися на сторінці королівської родини в Instagram.
Донька шведського короля Карла XVI Густава та королеви Сільвії з чоловіком, принцом Даніелем, нещодавно прибула з офіційним візитом до США. Монарша пара зустрілася з губернатором Каліфорнії.
Спадкоємиця короля Швеції обрала для візиту на інший континент червоний блейзер The Extreme Collection з назвою "Париж". Його ціна становить 555 євро.
До блейзера Вікторія додала такого ж кольору штану від вищеназваного бренду (ціна — 299 євро).
Зокрема, донька короля носила чорну сумочку шведського бренду VOGT Stockholm.
На ногах королівської персони були італійські чорні шкіряні туфлі Gianvito Rossi за 710 доларів.
Свій діловий образ кронпринцеса розбавила ніжним шарфом The Silk Vault за 87 доларів. Також Вікторія одягла перлинні барокові сережки.
Тим часом супутник Вікторії був у класичному темному костюмі з білою сорочкою та краваткою.
Кронпринцеса Вікторія — наступна королева Швеції. Вона є старшою донькою нинішнього шведського монарха Карла XVI Густава та королеви Сільвії. З принцом Даніелем спадкоємиця престолу одружилася у 2010 році.
Нагадаємо, донька шведського короля відвідала українських військових на навчаннях.
Також Фокус писав про те, як кронпринцеса Вікторія надихнулася образом Памели Андерсон.