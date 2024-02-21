Як позбутися розтяжок: 8 ефективних порад, які повернуть шкірі еластичність

Розтяжки не завдають шкоди здоров'ю, проте створюють видимий косметичний дефект, якого жінки прагнуть позбутися. Існує низка процедур і навіть домашніх засобів, які допоможуть зменшити або зовсім усунути цей дефект.

Розтяжки — одна з найстрашніших змін шкіри, які зазвичай з'являються на ділянках тіла, що піддаються значному розтягненню і розривам. Сюди входять живіт, стегна, стегна, груди та сідниці. Хоча вони нешкідливі, важливо розуміти їхні причини, щоб знати, як усунути цю проблему. Про це пише OnlyMyHealth.

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Поширені причини розтяжок

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Розтяжки — це тип рубця, який утворюється, коли шкіра швидко розтягується або стискається, що призводить до розриву волокон колагену й еластину. За даними Американської академії дерматологічної асоціації, такі чинники, як стрибки росту, що відбуваються в період статевого дозрівання, вагітність, швидка втрата або набір ваги, а також силові тренування під час швидкого росту м'язів, можуть сприяти появі розтяжок.

Доктор Рішаб Раджа Шарма зазначає, що підвищене навантаження на шкіру або такі синдроми, як синдром Кушинга, спричинений підвищеним рівнем кортизолу, що секретується наднирковими залозами, і синдром Елерса-Данлоса, стан, за якого шкіра стає надзвичайно еластичною, також можуть призвести до утворення розтяжок.

Ба більше, аномальний розвиток колагену або закупорка колагену, спричинена прийомом ліків, також можуть призвести до цього захворювання.

Дослідження, опубліковане в Журналі косметичної дерматології, виявило тісний зв'язок між достатнім рівнем вітаміну D і зниженням ризику появи розтяжок. Хоча дослідники зазначили, що рівень вітаміну D не впливає безпосередньо на наявність або тяжкість розтяжок, жінки з достатнім рівнем "вітаміну сонця" значно рідше страждають від розтяжок порівняно з жінками, в яких спостерігається його дефіцит.

Як позбутися розтяжок?

Фото: Freepik

Розтяжки зазвичай нешкідливі і в основному пов'язані з косметичними проблемами. Але є низка поширених процедур, які можуть допомогти позбутися розтяжок, проте важливо проконсультуватися з дерматологом, перш ніж вдаватися до будь-яких заходів.

Лазерна терапія. Ця процедура може зменшити видимість розтяжок і сприяти прискоренню синтезу колагену.

Мікродермабразія. Це метод поліпшення текстури і зовнішнього вигляду шкіри шляхом м'якого відлущування.

Хімічний пілінг: видаляючи верхній шар шкіри, він допомагає зменшити видимість розтяжок.

Креми з гіалуроновою кислотою або ретиноїдом (також званим третиноїном): вони можуть бути корисними в разі нещодавньої появи розтяжок. Однак уникайте використання кремів із ретиноїдами під час вагітності, оскільки вони можуть бути шкідливими для майбутньої дитини, зазначає доктор Шарма.

Домашні засоби

Фото: Freepik

Крім медичних процедур, ви також можете вдатися до натуральних засобів для лікування розтяжок.

Регулярно наносьте олію какао, мигдальну або кокосову олію для підтримання зволоження та еластичності шкіри.

Підтримуйте здоров'я та еластичність шкіри, дотримуючись збалансованого харчування, багатого на вітаміни та мінерали.

Включіть нежирні білки, наприклад ті, що містяться в лососі, тунці, квасолі, яєчних білках, арахісі, устрицях, курці, індичці та сочевиці, щоб уникнути розтяжок і збільшити вироблення колагену.

Збільште споживання моркви, брюссельської капусти, броколі, шпинату і листової капусти.

Розтяжки виникають як природна реакція на швидкі зміни шкіри, такі як інтенсивне розтягнення і розриви. Хоча вони нешкідливі й часто з часом зникають, у деяких людей вони також можуть спричиняти косметичні проблеми, тому можна скористатися спеціальними засобами та процедурами. Головне — усунути причини розтяжок, обговоривши цю проблему з лікарем.

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Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо у вас є проблеми, зверніться до фахівця.