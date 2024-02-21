"Розтяжка була — від стопки книг до піаніно": дружина Ігоря Поклада розповіла, як окупанти хотіли вбити її чоловіка

Під час окупації Ворзеля псковські десантники обладнали в будинку Ігоря Поклада та його дружини штаб. Окупанти розтрощили сувеніри, випили елітний алкоголь, знищили книжку про самого композитора, а наостанок "нафарширували" приміщення мінами та гранатами.

Російські військові, які під час окупації Ворзеля проживали в будинку українського композитора Ігоря Поклада, свідомо намагалися вбити літнього чоловіка, встановивши в його кабінеті розтяжки. Про те, який вигляд мав їхній будинок після деокупації, розповіла дружина композитора Світлана Поклад в інтерв'ю "Обозревателю".

У розмові з журналістами вона згадала, що в будинку під час окупації Київської області мешкали офіцери псковської десантно-штурмової дивізії, які розстрілювали мирних жителів у Бучі. У приватному будинку Поклада росіяни облаштували штаб і приїжджали туди відпочивати та відсипатися після терору в сусідньому місті.

"Тобто вони їхали, розстрілювали там людей, інші жахи творили, а потім поверталися до нас, грали на нашому більярді, музикували на піаніно. З'їли все, що могли, випили все, що було в будинку", — сказала Світлана Поклад.

Після того, як окупантів вибили з Ворзеля і сім'я композитора змогла повернутися до себе, жінку до глибини душі вразило кілька моментів. Один із них стосувався того, що псковські десантники, вочевидь, уперше побачили у своєму житті гарний посуд, адже всі тарілки, горнятка і навіть сервізи для гостей вони використовували у своєму побуті. Крім того, військових привернув сувенір — невеличка скрипка, в середині якої знаходилася пляшка з горілкою. Кількість алкогольного напою була невелика — всі 200 грамів, але окупантів привабила сама можливість дістати його з музичного інструменту. У результаті вони понівечили скрипку, порвавши на інструменті струни та розбивши корпус. При цьому в будинку композитора знаходився бар з куди більш значною кількістю алкоголю, ніж той, що дістався росіянам після знищення сувеніра.

Крім того, Світлану Поклад до сліз вразив стан ванної в будинку. Через відсутність водопостачання та, вочевидь, велику кількість окупантів, які мешкають у будинку композитора, приміщення виглядало жахливо. Але найбільше вразило жінку те, що російські офіцери замість туалетного паперу використовували аркуші книги, присвяченої життю та діяльності композитора.

"Вони користувалися не туалетним папером (а я запаслива господиня, у домі його було багато), а жорсткими аркушами з верстки нашої книги про Ігоря Дмитровича. Уся підлога була в цих використаних аркушах. І це були офіцери", — поділилася з журналістами його дружина.

Світлана Поклад також висловила подяку українським саперам, які розмінували будинок перед тим, як у нього знову в'їхали господарі. Відступаючи, окупанти замінували будинок, з якого самі ж і влаштували військовий штаб.

"Вони бачили фотографії, афіші концертів. А замінували навіть кабінет. Причому розтяжка була — від стопки книжок до піаніно. Тобто відкрив книжку і — все. Чим їм заважав старенький композитор, якого хотіли підірвати, натикавши по всьому будинку розтяжок?" — поставила риторичне запитання дружина Ігоря Поклада.

Зазначимо, що Ігор Поклад — радянський та український композитор. Герой України (2021), народний артист України (1997), лауреат Шевченківської премії (1986). У 2022 році пережив обстріл Ворзеля російськими військами, був евакуйований серед інших жителів селища.

Нагадаємо, дещо раніше Світлана Поклад розповіла про останні дні Йосипа Кобзона. Її чоловік — відомий український композитор Ігор Поклад — дружив із Кобзоном понад 50 років. Спілкування довелося припинити після того, як Йосип Давидович почав активно підтримувати агресивну антиукраїнську політику РФ.

Також ми писали про те, що 15 лютого 82-річний композитор Ігор Поклад і його дружина постраждали від атаки ЗС РФ. Світлана Поклад якраз попрямувала до вікна, щоб його закрити, коли її відкинуло вибуховою хвилею. Однак навіть після цього жінка знайшла в собі сили допомогти чоловікові спуститися в укриття.