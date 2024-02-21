Померла принцеса Іра фон Фюстенберг, муза Лагерфельда і кохана князя Монако

Іра фон Фюстенберг була принцесою за народженням. Але за 83 роки свого життя вона встигла побувати моделлю, актрисою, дизайнеркою і музою.

Померла принцеса Іра фон Фюстенберг. Одній із найяскравіших і найвпливовіших світських левиць свого часу було 83 роки. Відомий дизайнер Діана фон Фюстенберг — доводиться їй невісткою за першим шлюбом з Егоном фон Фюрстенбергом. Про це пише WWD.

Повне ім'я Іри фон Фюстенберг — Вірджинія Кароліна Тереза Панкрація Галдіна цу Фюрстенберг. Вона була дочкою Клари Аньєллі, сестри спадкоємця Fiat Джанні Аньєллі. Батько фон Фюрстенберг, принц Тассіло фон Фюрстенберг, був сином угорської графині і принца Австро-Угорської імперії, а її бабусею за материнською лінією була принцеса Вірджинія Сан-Фаустіно.

У 15 років Іра вийшла заміж за принца Альфонсо Гогенлое, хрещеника іспанського короля, чиї предки були правлячими князями Священної Римської імперії. Втім, статки Альфонсо виснажилися, тож він займався нерухомістю, і завдяки йому тихі рибальські села Марбелья і Коста-дель-Соль стали модними іспанськими курортами.

Весілля було скандальним, оскільки наречена була занадто молода, а нареченому був уже 31 рік. Принцу довелося отримувати дозвіл у Ватикані.

Принцеса Іра фон Фюстенберг у 15 років

Під час їхнього медового місяця в Нью-Йорку Сальвадор Далі попросив її позувати оголеною (пропозицію, яку її чоловік швидко відкинув) і танцювала з Френком Сінатрою.

Але шлюб тривав лише три роки, оскільки принцесу звинуватили в подружній невірності. Іра народила двох синів. Старший, Крістоф, помер у в'язниці Бангкока, молодший, Хубертус, входив до олімпійської збірної Мексики з гірськолижного спорту і став відомим фотографом.

Після скнадального розлучення Іра вийшла заміж за бразильського плейбоя-промисловця Франсіско Матараццо "Бебі" Піньятарі, який був на 23 роки старший за неї, в Ріно, штат Невада, 1961 року, але це теж закінчилося розлученням — у Лас-Вегасі через три роки.

За словами британського письменника Ніка Фоулкса, Іра фон Фюрстенберг "була знаменитою свого часу і у своєму способі життя, як зараз Кім Кардаш'ян".

"Поінформованість про неї у світі, що існував до появи Інтернету, була вельми приголомшливою. Обсяг газетних вирізок, через які мені довелося пройти, був просто неймовірним", — сказав тоді Фоулкс WWD.

"У неї була бунтарська жилка, і вона була дуже незалежною жінкою в той час, коли світ усе ще був дуже чоловічим. Вона прийняла безліч рішень, які в ті часи вважалися сміливими", — пише Фоулкс.

Іра фон Фюстенберг і Джина Лоллобриджида

Вона кинула виклик умовностям, будучи юною моделлю Еміліо Пуччі, час від часу гуляючи подіумом і позуючи Гельмуту Ньютону і Сесілу Бітону. "Іра була чудовим другом сім'ї і знала мого батька з 14 років", — сказала дочка Еміліо Лаудомія Пуччі.

Фон Фюрстенберг була клієнткою модного будинку, улюбленицею Діани Вріланд, і підтримувала Карла Лагерфельда на ранніх етапах його кар'єри. Вона стала піарницею Валентино і, за чутками, була таємною коханою князя Монако Реньє після смерті Грейс Келлі.

"Я знав Іру завжди, ми навіть працювали разом над моїм першим парфумом. Красива і завжди усміхнена, Іра мала непохитну пристрасть до всього, що задумала", — розповів Валентино Гаравані.

Принцеса Іра фон Фюстенберг Фото: IMDB

Діана фон Фюрстенберг, яка була її невісткою за першим шлюбом з Егоном фон Фюрстенбергом, сказала: "Коли я вперше зустріла Егона, вона була його знаменитою сестрою. Вона вийшла заміж у Венеції і стала кінозіркою. Вона була старшою сестрою і тіткою моїх дітей. Вона була частиною еліти Італії і була дуже товариською, веселою і обожнювала знайомитися з новими людьми".

Іра знімалася у Діно де Лаурентіса, загалом з'явившись у 30 фільмах наприкінці 1960-х і 70-х роках. Вона нібито відмовилася від головної ролі в "Барбареллі", культовій класиці наукової фантастики, яка допомогла Джейн Фонді стати зіркою.

Принцеса Іра фон Фюстенберг у фільмі "Незрівнянний" Фото: IMDB

Протягом багатьох років вона збирала твори Роя Ліхтенштейна, Жана Дюбюффе, Макса Ернста, Йозефа Альберса та Іва Кляйна.

Подорожуючи світом, провівши своє життя між Парижем, Біарріцем і Лондоном, після того, як вона залишила акторську майстерність, вона почала створювати предмети домашнього декору, багато з яких поєднували з коштовним і напівдорогоцінним камінням, назвавши цю лінію "Objets Uniques". Частина з цих творів у підсумку опинилися в музеях.

Іра зізналася, що почала займатися дизайном, коли не змогла знайти подарунок для свого друга, кінозірки Кірка Дугласа.

Серед її кількох благодійних ініціатив вона була покровителем Фонду "Діти Африки". А 1970-го вона вела музичний фестиваль у Сан-Ремо.

Нагадаємо, раніше помер батько йорданської принцеси Раджви, дружини спадкоємця престолу. Бізнесмен і генеральний директор групи компаній "Аль-Саїф" помер на 72-му році життя. Він був президентом групи Al Saif, яка працює в галузі охорони здоров'я, догляду та будівництва.