Прославився роллю в британському "Офісі": помер комік Юен Макінтош (фото)

Актор прославився ролю в одному із відомих британських серіалів. Ще два роки тому він повідомив, що захворів, однак у подробиці вдаватися не став.

У віці 50 років помер відомий британський кіноактор та комік Юен Макінтош. Подія трапилася, вчора, 22 лютого, пише видання Daily Mail.

Актор прославився роллю у британському серіалі "The Office", який презентували на екрани у 2001 році. Серіал мав два сезони по шість серій. У стрічці Юен виконав роль Кіта Бішопа. За сценарієм Кіт працівник у бухгалтерському відділі. Йому характерна закритість, малоемоційність, неговіркість. У серіалі, коли Кіт починає говорити, то зазвичай його висловлювання дуже тривожні та промовисті.

Юен Макінтош Фото: https://www.dailymail.co.uk/

За останньою інформацією, актор давно хворів, ще у 2022 році він опублікував фото з лікарняної палати. Нібито, тоді лікарі діагностували йому серйозну хворобу, однак яку саме актор не афішував. Тоді Макінтош написав, що боїться, що для нього настали погані часи.

Юен Макінтош Фото: https://i.dailymail.co.uk/

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Яка саме хвороба забрала життя актора досі не відомо. Однак за інформацією джерел, останні дні свого життя Макінтош провів у спеціалізованому будинку для людей похилого віку.

Юен Макінтош Фото: https://www.dailymail.co.uk/

Продюсер актора Ед Скотт, за сумісництвом близький друг, заявив, що напередодні Ед проходив лікування, тому потребував постійного нагляду медсестри. Крім цього Скотт сказав, що його друг був дуже доброю та хорошою людиною.

Юен Макінтош також знімався у таких британських проєктах, як "Міранда" і "Маленька Британія".

Юен Макінтош Фото: https://www.dailymail.co.uk/

Нагадаємо, раніше ми писали, помер відомий український актор Віктор Раду. Віктор Раду, відомий ролями в серіалі "Анка з Молдаванки", "Втікачка" та інші.

Крім цього, Фокус писав, що померла зірка фільму "Діамантова рука". Вікторія Островська, зірка культового фільму "Діамантова рука". Актриса зіграла в крихітному епізоді, але запам'яталася глядачам, а її фраза "цигель-цигель, ай-лю-лю" стала крилатою.