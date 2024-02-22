Геній трансформацій: Крістіан Бейл змінився до невпізнання заради нової ролі (фото)

Актор готується до ролі Франкенштейна в однойменному фільмі. Йому не вперше вживатися в образ.

50-річний британський оскароносний актор Крістіан Бейл, який прославився не тільки своїми ролями в кіно, а й фізичними перевтіленнями для ролей, знову змінився до невпізнання. У мережі з'явилося фото зірки, де він перевтілився, щоб зіграти Франкенштейна в новому фільмі Меггі Джилленхол.

Актора помітили зі свіжопоголеною головою, коли він прямував за кавою в Брентвуд. Він був у чорній толстовці з капюшоном, синьо-сірих штанах і чорних кросівках на білій підошві. Образ завершували чорні сонцезахисні окуляри Ray-Ban.

Новий образ Крістіана Бейла

Зйомки "Франкенштейна" мають розпочатися найближчим часом. Бейл уперше долучився до проекту ще в серпні, коли режисерка Меггі Джилленгол, яка зняла свій другий повнометражний фільм після дебюту "Зникла дочка", що отримав визнання критиків, зібрала навколо себе вельми вражаючий акторський склад.

Разом з Бейлом, у картині зіграють Джессі Баклі, Аннетт Бенінг, Пенелопа Крус і Пітер Сарсгаард, чоловік режисера.

Уперше про те, що йому потрібно буде стати лисим, Бейл згадав під час церемонії закладання фундаменту притулків у Каліфорнії.

"Наступного тижня мені доведеться поголити голову для фільму. Я попросив їх дозволити мені утриматися від цього, але всі говорили: "Що не так із Бейлом? Що з ним?" Я сказав: "Просто дозвольте мені пройти через новаторські роботи, а потім я піду приєднатися до вас". Я працюватиму з чудовою Меггі Джилленгол, Джессі Баклі та багатьма талановитими акторами в акторському складі. Мені доводиться вставати на стійку, ламати кістки і їсти багато вітамінів або чогось ще, щоб спробувати вирости", — пожартував Бейл.

Акторові не звикати до ретельної підготовки: він, як відомо, схуд більш ніж на 27 кілограмів, щоб зіграти виснаженого Тревора Резніка у фільмі 2004 року "Машиніст".

Усі трансформації Крістіана Бейла

Йому також довелося знову набрати всю цю вагу, щоб зіграти головну роль у фільмі "Бетмен: Початок" 2005 року, а потім знову скинути 13 кілограмів заради ролі Діккі Еклунда у фільмі "Боєць" 2010 року.

Зовсім недавно Бейл озвучив англійську версію улюбленого японського анімаційного фільму "Хлопчик і чапля".

Він також зіграє головну роль у фільмі "Церква небезпечного життя", заснованому на реальній історії Джона Лі Бішопа, пастора мегацеркви, який зрештою став торгувати наркотиками для мексиканського картелю. Чоловіка спіймали на кордоні у 2017 році, засудили й засудили до п'яти років тюремного ув'язнення у 2018 році, хоча він відсидів лише три роки і його звільнили у 2021-му.

Раніше Фокус писав, хто ще, крім Бейла, екстремально худнув і товстів заради ролі.