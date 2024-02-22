Стівен Спілберг розповів, хто його підтримував під час зйомок фільму "Список Шиндлера"

Режисер поділився, що зйомки "Списку Шиндлера" справили на нього сильний емоційний вплив. Щоп'ятниці Спілбергу телефонував відомий актор, який всіляко намагався підняти йому настрій.

Знаменитий американський кінорежисер, сценарист і продюсер Стівен Спілберг повідомив, що його покійний приятель актор Робін Вільямс дзвонив йому щотижня, щоб підбадьорити, поки він знімав свій фільм про Голокост 1993 року "Список Шиндлера". Про це Спілберг розповів в інтерв'ю Hollywood Reporter, присвяченому 30-річчю фільму, який був знятий у Кракові, Польща, 1993 року.

Дружба Спілберга з Вільямсом почалася у фільмі 1991 року "Крюк", який зняв Спілберг і в якому Вільямс був показаний в образі дорослого Пітера Пена.

Джулія Робертс (зліва направо), Стівен Спілберг і Робін Вільямс на зйомках фільму "Крюк", 1991 рік. Фото: Getty Images

Фільм, який отримав сім премій "Оскар" на 66-й церемонії вручення премії "Оскар" 1994 року, включно з "Найкращим фільмом" і "Найкращим режисером" (для Спілберга), розповідає історію німецького промисловця Оскара Шиндлера (його зіграв актор Ліам Нісон), який врятував тисячі євреїв від нацистів під час Голокосту, використовуючи їхню працю на своїх фабриках.

"Робін знав, як важко мені було в цьому фільмі, і раз на тиждень, щоп'ятниці, він дзвонив мені телефоном і розігрував для мене комедію. Через 10 або 20 хвилин, коли чув, як я голосно сміюся, він клав слухавку", — сказав Спілберг.

Спілберг сказав, що зйомки "Списку Шиндлера" справили на нього сильний емоційний вплив: "Важкі дні були за межами моєї уяви, а легкі дні ніколи не були легкими. Усе, що ми знімали в Освенцимі разом із жінками, коли жіночий поїзд переводили в Освенцим, це було найважчим".

За його словами, у перервах його дружина Кейт Кепшоу завжди була поруч із ним: "Часто я був просто руїною. Кейт завжди сиділа зі мною, дозволяла мені розповідати мені про свої почуття або просто дозволяла мені мовчати, і вона мовчала. Ми сиділи і дивилися один на одного. Емоційно це було найважче, що я коли-небудь робив як режисер".

Робін Вільямс — актор, який отримав "Оскара" за роль у фільмі "Розумниця Вілл Гантінг", наклав на себе руки 2014 року у віці 63 років.

Актор і друг Стівена Спілберга Робін Вільямс Фото: Getty Images

Нагадаємо, 14 лютого повідомлялося, що на ланчі оскарівських номінантів зробили кумедне фото Стівена Спілберга. Стівен Спілберг виглядав самотнім, коли сидів один за столом на початку ланчу номінантів на "Оскар". Утім, після того, як було зроблено фото, до режисера підсіли його колеги.