Зовсім один: на ланчі оскарівських номінантів зробили кумедне фото Стівена Спілберга
Стівен Спілберг виглядав самотнім, коли сидів один за столом на початку ланчу номінантів на "Оскар". Утім, після того, як було зроблено фото, до режисера підсіли його колеги.
77-річний голлівудський режисер Стівен Спілберг відвідав зоряний захід, який відбувся в готелі Beverly Hilton у Лос-Анджелесі. Ланч оскарівських номінантів зібрав усіх, хто незабаром боротиметься за заповітну статуетку. Про це пише Daily Mail.
Спілберг прийшов на вечір першим, зайняв місце за столом і позував фотографом, потягуючи свій напій.
Творець "Щелеп" і "Парку Юрського періоду" мав розкішний вигляд у чепурному коричневому костюмі, а ще дуже самотній.
Втім, після порожні місця за столом теж були зайняті, а сам Спілберг пішов спілкуватися з іншими гостями.
На заході Стівен Спілберг позував з актором Раяном Гослінгом, який вирізнявся з натовпу в бузковому костюмі та сорочці.
Раян, який зіграв у фільмі "Барбі", був номінований на "Оскар". І потрапив у заголовки: фанати висловили своє несхвалення зневажливим ставленням до Марго Роббі та Ґрети Ґервіґ. Марго не була номінована на "найкращу жіночу роль", а також Грета за найкращу режисуру.
Однак Марго була номінована на найкращий фільм за свою роботу як продюсера через свою компанію LuckyChap Entertainment, а Гервіг була номінована на найкращий адаптований сценарій разом зі своїм співавтором і чоловіком Ноа Баумбахом.
І "Барбі", і її головний суперник картина-байопік "Оппенгеймер" претендують на премію "Найкращий фільм", причому "Барбі" претендує на вісім "Оскарів", а "Оппенгеймер" лідирує серед усіх претендентів із колосальними 13 номінаціями.
У самого Спілберга є три "Оскари". У 2024 році на "Оскара" був номінований фільм "Маестро" про заснований на біографії композитора Леонарда Бернстайна. Фільм зняв Бредлі Купером за сценарієм, написаним ним у співавторстві з Джошем Сінгером. Продюсерами фільму стали Мартін Скорсезе, Стівен Спілберг і Тодд Філліпс, а також сам Купер, який зіграв у картині головну роль.
Раніше Купера критикували за грим у фільмі "Маестро".