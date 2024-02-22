Яка репліка королеви Камілли, сказана Чарльзу ІІІ 50 років тому, привела їх до роману (фото)

Вважається, що король Чарльз і королева Камілла вперше зустрілися на матчі з поло. Вони офіційно одружилися тільки через 34 роки.

Вважається, що королева Камілла вразила короля Чарльза своєю дотепністю, яка привела їх до любовних стосунків, повідомляє Мirror.

Пара вперше зустрілася приблизно в середині 1971 року, за деякими твердженнями, на матчі з поло. Там-то вона йому нібито і сказала: "Ти знаєш, що моя прабабуся була коханкою твого прапрадіда, то як щодо цього?".

Чарльз розмовляє з Каміллою на матчі з поло в Сайренсестер-парку в липні 1975 року Фото: Getty Images

Стверджується, що королева-мати, серед інших, не схвалювала Каміллу і хотіла, щоб Чарльз одружився з однією з онучок сім'ї Спенсерів, її близькою подругою леді Фермою. Багато королівських біографів погодилися, що йому не дали б дозволу одружитися з Каміллою, оскільки її вважали невідповідною дружиною.

Двоюрідна сестра і хрещена мати Чарльза Патрісія Нетчбулл, друга графиня Маунтбеттен Бірманська, сказала 2005 року: "Озираючись назад, можна сказати, що Чарльзу слід було одружуватися з Каміллою, коли у нього вперше з'явилася така можливість. Вони ідеально підходили один одному, ми знаємо це зараз. було неможливо".

Але незабаром Чарльз став чоловіком леді Діани Спенсер, вони одружилися 1981 року. Через 11 років, 1992 року, вони розлучилися. У записах, зроблених принцесою Діаною для книги автора Ендрю Мортона "Діана: її правдива історія", вона згадує, як викликала Каміллу через її роман з Чарльзом: "Я боялася її... Я сказала: "Я знаю, що відбувається між тобою і Чарльзом, і я просто хочу, щоб ти це знала".

Чарльз і Діана

За цим послідував скандал із плівкою Каміллагейт 1993 року, коли телефонну розмову між Чарльзом і Каміллою таємно записали, а її стенограму опублікували в пресі. У 1994 році Чарльз сказав: "Місіс Паркер Боулз — мій великий друг... друг на дуже довгий час. Вона залишиться другом ще на дуже довгий час".

Але далі він визнав, що пара відновила свій роман після того, як його шлюб з Діаною "безповоротно розпався" 1986 року. Чарльз і Камілла вперше разом з'явилися на публіці 1999 року і нарешті одружилися у квітні 2005 року.

Король Чарльз і королева Камілла Фото: GettyImages

Нагадаємо, 22 лютого повідомлялося, що хворий на рак король Чарльз провів першу зустріч після постановки діагнозу. До хвороби король проводив щотижневі зустрічі з Ріші Сунаком. Зараз рак вніс свої корективи в графік Його Величності.