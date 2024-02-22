Сінді Кроуфорд у богемній блузці та джинсах-кльош сходила на шопінг у Маямі (фото, відео)

Супермодель мала невимушений вигляд. На обличчя було нанесено непомітний макіяж.

Американська супермодель, телеведуча й акторка Сінді Кроуфорд 20 лютого відсвяткувала свій 58-й день народження і того ж дня вирушила на шопінг у Майамі разом із чоловіком Ренді Гербером і своєю подругою, повідомляє Daily Mail.

Поки Сінді з чоловіком і колишньою моделлю Ренді ходили за покупками, її акаунти в соціальних мережах заполонили повідомлення з привітаннями від шанувальників. На прогулянці вона мала шикарний вигляд у невимушеному ансамблі, що складався з джинсів-кльош і синьої блузки з пензликами в богемному стилі. Сінді завершила образ повсякденними сандалями, а її довге каштанове волосся було традиційно укладене з прямим проділом по центру.

Супермодель Сінді Кроуфорд Фото: Backgrid

Водночас її чоловік був одягнений у сині джинси скінні та зелену куртку кольору хакі, яка поєднувалася з його кросівками.

Сінді Кроуфорд із чоловіком у Маямі Фото: Backgrid

Сінді поділилася в Instagram публікацією, щоб нагадати своїм мільйонам підписників про своє свято. Легенда подіуму задувала свічки на великому ніжно-блакитному торті, прикрашеному білою глазур'ю з написом "З Днем Народження, Сінді". Вона одягла блідо-блакитну сорочку і великий золотий медальйон. За відображенням у скляних дверях позаду неї було ясно видно пальми, що погойдуються на вітрі. Також модель поділилася фотографією з дитинства і спогадами 1990-х років, на яких вона задуває свічки на тематичному торті Vogue на честь 21-го дня народження.

Раніше, 30 січня, Сінді Кроуфорд показала рідкісне фото з мамою і сестрами. Знаменитість похвалилася тим, як гарно провела вихідні в Маямі з найріднішими людьми. Її мама поділилася цим же фото у себе в соцмережі.