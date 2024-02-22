Стилісти назвали топ-10 речей, які варто придбати у свій гардероб цієї весни

Зима уже потихеньку відходить у сплячку, а перші весняні промінчики вже активно підігрівають температуру повітря. А це означає, що час готувати весняний гардероб і збирати нові та стильні образи.

Звісно, набір речей у весняному гардеробі залежить виключно від ваших вподобань, однак, стилісти все ж радять прислухатися до їх порад і додати в свої образи чогось нового. Фокус підготував підбірку порад від стиліста, який назвав топ-10 речей, які варто додати до свого гардероба вже цією весною.

Світлий костюм

Костюм, як правило є базовою одиницею одягу, і основою багатьох образів. Стиліст рекомендує звернути увагу на нейтральні світлі відтінки — пастельні відтінки, такі як ніжно-рожевий, світло-блакитний і лавандовий. Ці кольори свіжі та жіночні, ідеально підходять для весни та літа.

Світлий жіночий костюм можна стильно поєднати з темною блузою або топом для контрасту, або з яскравими аксесуарами, такими як кольє чи сумка. Також ви можете доповнити образ красиво підібраними чобітками або туфлями на підборах.

"Гола" спідниця

"Гола" спідниця — це один з трендів у моді, який полягає в носінні прозорих, легких та відкритих спідниць. Це модний спосіб підкреслити жіночність та здатність бути стильною. Саме тому стилісти рекомендують не проходити повз цього тренду. Оскільки такі спідниці часто повністю прозорі не всі жінки готові на таку відвертість з білизною. Саме тому стилісти рекомендують поєднувати "голу" спідницю з подовженими блузами чи футболками. Також сміливо можна одягнути подовжений піджак.

Крім цього, "голу" спідницю можна поєднувати з різними варіантами верхнього одягу, наприклад, блузками, топами або сорочками. Також можна одягнути кардигани або светр.

Щось бордове

Бордовий одяг надалі залишається популярним трендом у моді. Цей колір привертає увагу своєю глибиною і розкішшю, додаючи елегантності і загадковості до образу. Зараз бордове взуття, сукні, пальта та аксесуари можна побачити як на подіумах, так і на вулицях усього світу. Так що якщо ви шукаєте спосіб додати трохи вишуканості до свого гардероба, оберіть бордовий колір — він точно не вийде з моди.

Шкіряний верхній одяг

Зараз у моді шкіряний верхній одяг, наприклад, куртки, пальта, бомбери, піджаки та плащі. Вони є стильними і практичними елементами гардероба, які можна поєднувати з різними образами. Багато дизайнерських брендів випускають моделі з натуральної та штучної шкіри, що дає можливість вибрати оптимальний варіант для себе. Також популярні шкіряні куртки зі стразами, металевими елементами та вишивкою.

Короткі костюмні шорти або довгі бермуди

З кожним роком короткі костюмні шорти стають все популярнішими в модному світі. Це стильний та комфортний вибір для літнього гардеробу. Їх можна поєднувати з різними верхами — від класичної сорочки до легкого топу. Такі шорти підійдуть і для офісу, якщо ви правильно скомпонуєте образ. Також останнім часом набирає популярності тренд довгих бермуд. Багато ентузіастів моди та впливових осіб обирають цей спокійний і зручний стиль як альтернативу традиційним коротким шортам. Ця довжина підійде для всіх типів фігури та створить шикарний і сучасний вигляд для різних випадків. У поєднанні з повсякденною футболкою чи піджаком довгі шорти-бермуди — це універсальний і стильний варіант для вашого гардеробу.

Поло

Футболки-поло завжди залишаються модними та стильними. Вони чудово підходять для створення спортивного чи ділового образу. Поєднання футболки-поло з джинсами або брюками чинос виглядає дуже стильно.

Сорочки по фігурі/ піджак-"сорочка"

Ця тенденція передбачає носіння піджака, дизайн або стиль якого нагадує сорочку. Це універсальний предмет, який можна стилізувати різними способами, що робить його популярним вибором серед любителів моди.

Сумки-клатчі

Клатчі – безперечно актуальний тренд у моді. Вони універсальні, і їх можна брати на будь-який випадок. Незалежно від того, чи шукаєте ви ефектну річ чи класичний дизайн, клатчі стануть чудовим аксесуаром для вашої колекції.

Мюлі

Мюлі — це дуже модне взуття. Вони поєднують у собі елегантність та комфорт, вони ідеально підходять як для повсякденного гардеробу, так і для особливих випадків. Модними трендами в цьому сезоні є Мюлі з натуральної шкіри, з високою платформою або декоровані кристалами.

Також стилісти рекомендують звернути увагу на аксесуари: кафи, довгі ремені та гольфи.

Нагадаємо, раніше ми писали, що стиліст показала, як поєднувати шкіряні штани з весняними образами. Крім цього, Фокус писав, які речі з українським колоритом будуть в моді у 2024 році.