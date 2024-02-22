Як зробити волосся блискучим: 7 секретів від відомих перукарів

Блискуче волосся — символ краси та здоров'я, тому кожна жінка, будь-що-будь, намагається домогтися локонів, які світяться. На щастя, є способи, які допоможуть швидко повернути волоссю сяйво і блиск.

Волосся, що переливається на сонці, свідчить про те, що воно здорове і з ним усе гаразд. Але, на жаль, щоденний вплив погоди, якість води, забруднення довкілля та засоби для укладання волосся можуть погіршити здоров'я вашого волосся та його блиск. "Наш зовнішній шар волосся має кутикули, схожі на черепицю на даху. Що більш нерівними і закрученими по краях вони стають, то більше світла поглинається волоссям, через що воно здається тьмяним", — каже професійна перукарка Тіна Оутен. Про те, як зробити волосся знову блискучим пише Real Simple.

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"Пошкодження — головна причина тьмяності волосся", — додає знаменитий перукар Марк Таунсенд. "Коли пасма пошкоджуються, особливо від тепла або агресивних хімікатів, вони починають ламатися і не відбивають світло належним чином. Найголовніше для блискучого волосся — це те, щоб кутикула волосини була закритою і гладенькою, щоб вона могла відбивати світло".

Перукарі поділилися деякими порадами, які допоможуть повернути волоссю сяйво та блиск.

Вибирайте незмивні кондиціонери

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Іноді через важчі кондиціонери волосся виглядає тьмяним та обтяженим. "Я вважаю, що подвійне кондиціонування — це марна трата продукту. Якщо ви відчуваєте, що вам потрібне додаткове зволоження після використання кондиціонера, скористайтеся незмивним засобом після душу", — каже Таунсенд. Їх також називають підсилювачами блиску — загальним терміном, використовуваним для опису незмивних засобів, таких як олії, сироватки та спреї.

Обдайте волосся холодною водою після миття

Загартованим можна обполоснути волосся крижаною водою в душі, щоб закрити всі кутикули, змушуючи їх лежати рівно, тоді ваші пасма будуть блищати найбільше, — каже Оутен. Але щоб зробити це правильно, потрібно змивати волосся гарячою водою під час використання кондиціонера. "Вологість гарячої води відкриє кутикулу і дасть змогу поживним речовинам з кондиціонера вбратися в кутикулу і наситити волосся. Потім промийте волосся холодною водою, змиваючи кондиціонер, щоб закрити кутикулу, запечатуючи поживні речовини, і даючи змогу волоссю відбивати світло".

Ополіскуйте яблучним оцтом

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У прагненні повернути волоссю блиск, ви можете щодня використовувати тонну підсилювачів блиску. Але скупчення засобів може в кінцевому підсумку завдати шкоди вашому волоссю. "Якщо ви вважаєте, що ваше волосся накопичило настільки, що стало тьмяним і не вкладається належним чином, спробуйте кілька разів помити голову шампунем з ополіскуванням яблучним оцтом", — радить знаменитий перукар із Лос-Анджелеса Кларисс Рубінштейн. "Це видаляє з волосся надлишки засобів, залишки жорсткої води і забруднювальні речовини, щось на зразок перезавантаження шкіри голови".

Наносьте освітлювальний шампунь раз на тиждень

Подібно до ополіскування яблучним оцтом, миття волосся раз на тиждень професійним освітлювальним шампунем дасть ефективніші результати. "Час від часу важливо освітлювати волосся", — каже перукарка Джина Рівера. "Професійний освітлювальний шампунь видалить залишки засобів, які можуть зробити волосся тьмяним, у такий спосіб полегшуючи проникнення кондиціонера у волосся, забезпечуючи краще зволоження і залишаючи волосся блискучим".

Використовуйте олію для волосся

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Добре зволожене волосся стає більш блискучим, а застосування олій для волосся — найшвидший спосіб підвищити рівень зволоження. "Олії закривають кутикулу, допомагаючи відбивати світло", — каже Таунсенд. Переконайтеся, що ви починаєте з невеликої кількості, оскільки тонке волосся може виглядати жирним і навіть стати сухішим, якщо олія використовується занадто часто. Кілька разів на тиждень буде достатньо. Протріть кінчики олією і обробіть їх теплим феном, щоб надати блиску.

Використовуйте шовкову наволочку

"Красиво спати" можуть тільки в кіно, в реальному житті ми зазвичай встаємо з ліжка з дивними борозенками на обличчі та тьмяним волоссям. Шовкові наволочки допомагають підтримувати рівень блиску, тож, прокидаючись, матимете вигляд принцеси з діснеївського мультфільму, з ідеальною зачіскою. "Шовк спричиняє менше тертя, тому, якщо спати на шовковій наволочці, вранці волосся матиме більш гладенький і здоровий вигляд", — каже Марія Елізабет.

Уникайте шкідливих інгредієнтів

Згадайте, на що ви звертаєте увагу під час вибору доглядових засобів? Чи читаєте щоразу склад? Навіть якщо ви купуєте професійні шампуні та кондиціонери, є інгредієнти, на які слід звернути особливу увагу під час купівлі. "Уникайте продуктів, що містять сульфати, оскільки вони можуть бути агресивними для волосся, позбавляючи його натуральних олій і роблячи тьмяним", — каже Рівера. "Продукти, що містять біотин, колаген і вітаміни групи B, необхідні для здоров'я волосся та шкіри голови".

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Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо у вас є проблеми, зверніться до фахівця.