PETA розкритикувала Тейлор Свіфт та її бойфренда за відвідування зоопарку

Зоозахисники заявили, що співачка принесла б більше користі, якби відвідала заповідник, де заборонено торкатися до тварин.

Американська зоозахисна організація PETA розкритикувала співачку Тейлор Свіфт та її бойфренда Тревіса Келсі за те, що ті відвідали зоопарк у Сіднеї. Нині зірка перебуває в Австралії зі своїм туром, і в перервах між концертами в такий спосіб вирішила відпочити, пише Daily Mail.

За інформацією видання, у Тейлор у Сіднеї було заплановано три великі концерти. В один із днів вона разом із Тревісом вирішила прогулятися зоопарком, площа якого 16,5 гектара. Під час відвідин вона навіть погладила маленького кенгуру.

Однак у PETA вважають, що своїм вчинком пара подає поганий приклад.

"Хоча ми надто добре розуміємо привабливість спостереження за дикою природою Австралії, PETA сподівається, що наступного разу, коли Тейлор і Тревіс захочуть побачити диких тварин, вони витратять свій час і гроші у справжньому заповіднику", — заявила Деббі Мецлер, директор із захисту тварин у неволі фонду PETA.

Благодійна організація додає, що притулок — найкращий вибір, оскільки відвідувачі перебувають на шанобливій відстані від тварин і через те, що там їх не можна погодувати чи помацати. Але Свіфт уже порушила рекомендації PETA, годуючи дитинча кенгуру й одночасно оглядаючи купу інших тварин за клітками.

Келсі прилетів до Свіфт, щоб підтримати її в турі після того, як вона була з ним на Супербоулі.

Після Сіднея Свіфт вирушить до Сінгапуру, де дасть три концерти 2, 3 і 4 березня. Потім вона полетить до Європи, де її першим пунктом призначення стане Париж.

Раніше Фокус писав, що Тейлор Свіфт "вигнала" Каньє Веста з Супербоула.