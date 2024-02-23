Гіларі Суонк розповіла, як її пограбували в Парижі

Акторка зізналася, що бігла за грабіжником між авто, що стоять у заторі, на підборах. Чи вдалося їй повернути вкрадене, вона пообіцяла розповісти пізніше.

49-річна оскароносна американська акторка Гіларі Свонк разом із партнером по фільму "Звичайні ангели" Аланом Рітчсоном стала гостею програми The View. Обидва актори розповіли ведучим про досвід пережитих пограбувань.

Так, Гіларі 2013 року, коли жила в Парижі, чоловік розбив вікно таксі, в якому вона їхала, і схопив її сумочку. Злодій втік узбіччям автостради в передмісті французької столиці.

"Я жила в Парижі, мене пограбували, і я теж переслідувала цього хлопця. Я подумала: "Я візьму свою сумку, мені просто потрібен паспорт. Поверніть мені мій паспорт!" — згадує її.

Про цю історію писало видання Sky News. За інформацією таблоїда, троє чоловіків накинулися на таксі Гіларі, коли воно застрягло в заторі на автостраді в передмісті Сен-Дені, розташованому на північ від Парижа. Вони розбили вікно на задньому сидінні і відібрали дизайнерську сумочку актриси. Зірка пояснила, що змогла переслідувати злодіїв через затори. Цей район Парижа часто стає об'єктом злодіїв, які полюють на водіїв і пасажирів через те, що їх легко пограбувати в заторах.

Гіларі Суонк і Алан Річартсон стали гостями шоу The View

Суонк переслідувала злодія в чоботях на високих підборах, змусивши співведучу Вупі Голдберг розсміятися і сказати: "Знаєш, скільки часу потрібно, щоб отримати паспорт?"

Гіларі зазначила, що вкрадений паспорт "був красивим і товстим":

"І я додала сторінки з усіма місцями, де я коли-небудь подорожувала. Я подумав: це так важливо".

Чим закінчилася історія погоні за злодієм, Суонк пообіцяла розповісти в наступному випуску шоу.

Зараз Гіларі та Алан зайняті промо свого нового фільму "Звичайні янголи", натхненного "неймовірною реальною історією про перукаря, який самотужки згуртовує всю громаду, щоб допомогти вдівцем-батькові врятувати життя його тяжко хворої маленької доньки".

Картина заснована на однойменних мемуарах Шерон Стівенс Еванс, що вийшли 2023 року.

Рітчсон грає жителя Кентуккі, вдівця Еда Шмітта. У нього є п'ятирічна і трирічна доньки, і обидві страждають на небезпечне для життя захворювання печінки.

Персонаж Суонк на ім'я Шерон прочитала історію дівчаток у Louisville Courier Journal і вирішила зробити все, щоб допомогти врятувати дітей.

Прем'єра "Звичайних ангелів" відбудеться в кінотеатрах 23 лютого.

Раніше Фокус писав, що Гіларі вперше показала своїх близнюків, яких народила в 48 років.