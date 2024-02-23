Уже 16: Дженніфер Лопес показала рідкісні кадри своїх дітей (відео)

Макс та Емма народилися в союзі Джей Ло та Марка Ентоні. Зіркові спадкоємці напередодні відзначили 16-й день народження.

54-річна американська співачка та акторка Дженніфер Лопес привітала своїх близнят Емму та Макса з 16-річчям. Роликом зі спадкоємцями знаменитість ділиться в Instagram.

"З днем народження моїх кокосиків. Я люблю вас", — написала мама двох дітей у кінці відео, у якому показала, як проводить час з донькою та сином.

Максиміліан Девід та Емма Мерібел народилися 22 лютого 2008 року в союзі Джей Ло та її третього чоловіка, співака Марка Ентоні. Експара розлучилася у 2014 році. Попри те, що Лопес та Ентоні давно розлучилося, вони зуміли зберегти теплі стосунки заради спільних дітей.

Дженніфер Лопес з дітьми

"З днем народження!! Не можу повірити, що вам 16!" — написав у коментарях нейл-майстер Джей Ло Том Бачик. Він також поділився архівним знімком своєї зіркової клієнтки з її спадкоємцями.

Дженніфер Лопес з дітьми

55-річний Марк Ентоні вже одружився з 24-річною моделлю Надею Феррейрою, яка народила йому дитину у червні 2023 року.

Марк Ентоні та Надя Феррейра Фото: Getty Images

Тим часом Дженніфер Лопес у 2022 році уклала шлюб з оскароносним актором Беном Аффлеком. Він виховує трьох спадкоємців від союзу з Дженніфер Гарнер — Вайолет, Серафіну та Семюеля.

Нагадаємо, чи планувала Дженніфер Лопес повертатися до Бена Аффлека.

Також Фокус писав про появу на публіці Марка Ентоні з Надею Феррейрою.