Дуа Ліпа зізналася, що відчувала, коли сама приїхала до Лондона

Зірка сцени народилася у столиці Великобританії. Втім, згодом сімʼя емігрантів повернулася назад у Косово.

28-річна британська співачка Дуа Ліпа розповіла про свій досвід переїзду до Лондона після того, як вона покинула свій дім у Косово, коли була підлітком. Про це пише Daily Mail.

Попри те, що артистка народилася в Лондоні в сімʼї емігрантів з Косово, згодом вони повернулися на батьківщину, коли в Пріштіні проголосили незалежність у 2008 році. А згодом Дуа приїхала до Великобританії сама, щоб здійснити свої мрії про музичну карʼєру.

З'явившись на шоу Грема Нортона, Ліпа розповіла, що вона насправді відчувала, коли повернулася до Лондона сама.

Дуа Ліпа

"Я сама повернулася до Лондона з Косово, коли мені було 15, тому що в Лондоні було більше можливостей для музики. Це був гарний час", — розповідає зірка сцени.

Відповідаючи на запитання про те, що вона відчувала, співачка розповіла, що, попри фізичну відсутність, вона сильно відчувала підтримку своєї родини.

"Я дуже близька зі своїми батьками, які дуже довіряють мені", — зізналася дівчина Каллума Тернера.

Дуа Ліпа з мамою Фото: Instagram @dualipa

Артистка повернулася до Великобританії у 2014 році, оскільки вважала, що їй потрібно переїхати, якщо вона хоче вирватися на міжнародний музичний ринок.

Там вона переїхала до друга сім’ї і відвідала школу Parliament Hill, де вивчала політику, психологію, англійську мову та медіа.

Пісня Hotter Than Hell, яка з’явилася в її однойменному дебютному альбомі, призвела до підписання угоди Дуа Ліпи з Warner Bros. Records у 2014 році.

Дуа Ліпа Фото: Getty Images

Нагадаємо, Дуа Ліпа почала зустрічатися з Каллумом Тернером.

Також Фокус писав про те, як Дуа Ліпа проводила вихідні із сестрами.