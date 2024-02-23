Красеня-конюшого короля Чарльза перевели на менш помітну посаду

Підполковника Джонатана Томпсона, який став інтернет-феноменом під час коронації, перевели на "менш публічну роль" у Букінгемському палаці. Томпсона, який вразив шотландським вбранням на церемонії, прозвали в соцмережах "гарячим конюшим".

Королівський конюший підполковник Джонатан Томпсон був переведений на "менш публічну роль" після того, як він, як повідомляється, був занадто збентежений увагою громадськості. Джонатан раптово став популярним після коронації короля Чарльза. У соцмережах відмітили симпатичного молодого чоловіка, якому дуже личила форма і кілт. Про це пише Daily Mail.

Підполковник Томпсон, якого в соціальних мережах прозвали "гарячим стайнярем", колись був одним із найбільш високопоставлених охоронців покійної королеви, а тепер служить королю Чарльзу.

Спочатку він звернув на себе увагу на похоронах королеви, завоювавши легіон шанувальників, але ненавмисно прославився під час коронації Чарльза.

Конюший Джонатан Томпсон на коронації Фото: Getty Images

Відтоді Томпсон, якого прозвали "гарячим стайнярем", регулярно супроводжував короля і королівську сім'ю і навіть долучився до їхньої процесії в церкві в Сандрінгемі на Різдво минулого року.

Але 40-річний підполковник Томпсон помітно був відсутній у вівторок, коли Чарльз зустрічався з прем'єр-міністром Ріші Сунаком.

Джерело в палаці згодом повідомило The Times, що, він "залишається старшим конюшим короля і королеви", але тепер підполковник Томпсон виконуватиме "більш важливу і менш публічну роль".

Роль підполковника Томпсона як конюшого — офіцера королівського двору, який допомагає членам королівської сім'ї, — полягала в допомозі королю в його повсякденних обов'язках, стоянні поруч із ним на публічних заходах і нагляді за каретами, каретками й автомобілями монарха, які використовувалися на державних церемоніях.

Але інсайдери припускають, що його роль змінилася, бо він був не надто радий увазі громадськості, яку він отримав після відвідування кількох гучних заходів із Чарльзом.

Підполковник Джонатан Томпсон

Замість цього він тепер допомагатиме монарху в його особистих справах і "виконуватиме свої обов'язки далеко від очей громадськості".

Підполковник Томпсон уже кілька років підтримує стосунки з королівською родиною. Він був одним із 5-го батальйону Королівського полку Шотландії з 2006 року, а раніше служив покійній королеві. Він часто з'являвся на важливих зустрічах і заходах.

Підполковник Джонатан Томпсон із королевою

Він привітав президента України Володимира Зеленського під час його поїздки до Великої Британії в лютому минулого року і супроводжував тодішню прем'єр-міністерку Ліз Трасс на зустріч із королем у Букінгемському палаці в жовтні 2022 року.

Його також помітили, що він стоїть позаду Гаррі та Меган на святкуванні Платинового ювілею Національної служби Подяки в соборі Святого Павла в червні 2022 року.

Підполковник Томпсон вітав Ріші Сунака в Букінгемському палаці в жовтні минулого року перед аудієнцією в короля Чарльза.

Всупереч думці більшості людей, які вважають, що він шотландець, підполковник Томпсон насправді народився в Морпеті, Нортумберленд, і зараз живе зі своєю сім'єю в Сурреї.

Конюший Джонатан Томпсон із королем і королевою в Парижі Фото: Getty Images

Він приєднався до армії 2006 року і, згідно з його LinkedIn, є командиром взводу. Вважається, що він працював конюхом із Чарльзом щонайменше останні два роки.

У його профілі також зазначено, як він навчався в Аберістуїтському університеті, який закінчив 2004 року за спеціальністю "Економіка і політика з міжнародними дослідженнями".

Серед його хобі: регбі та альпінізм, а також був членом корпусу підготовки офіцерів.

Раніше цього місяця повідомлялося, що підполковник Томпсон, який розлучився зі своєю дружиною два роки тому, "знайшов нове кохання" і тепер зустрічається з 33-річною піарницею Олівією Льюїс. Олівія раніше працювала на короля Чарльза і королеву Каміллу.

Джонатан Томпсон став не єдиною зіркою коронації. Також загальну увагу привернула Пенні Мордонт, членкиня Парламенту від консерваторів, яка також обіймає посаду лорда-голови Таємної ради. Пенні стала першою жінкою, яка виконувала настільки важливу роль на коронації. Вона несла меч.