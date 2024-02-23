Експерт розкрив секрет успіху Кейт Міддлтон у королівській родині (фото)

На думку Дженні Бонд, принцеса Кейт оточила себе друзями. Усі вони зараз пропонують допомогу, особливо з дітьми.

Відсутність принцеси Уельської Кейт Міддлтон останніми тижнями турбує суспільство. Вона взяла перерву у виконанні службових обов'язків, щоб відновитися після операції на черевній порожнині. Експертка з історії королівської сім'ї Дженні Бонд поділилася своїми думками про те, чому Кейт так всі люблять, повідомляє Мirror.

Кейт Міддлтон є одним із найпопулярніших членів королівської родини. Бонд пояснила, чому до Кейт ставляться з великою любов'ю. На її думку, одним головним фактором є сильна система підтримки, яку Кейт побудувала навколо себе. Це допомагає їй пережити зараз важкі часи. Дженні вважає, що ця мережа довірених осіб, на її думку, є секретом успіху Кейт.

Принцеса Кейт Міддлтон і принц Вільям

"Одна з причин, через яку Кейт домоглася такого успіху у своїй королівській ролі, полягає в тому, що в неї сильне внутрішнє коло — і воно виходить далеко за межі її батьків, братів і сестер. Керол і Піппа, вочевидь, зараз поруч під час одужання Кейт, я впевнена, що Керол мусить дуже хвилюватися за доньку і, напевно, кудкудакає, як квочка", — заявила експертка.

На її думку, не тільки тісний зв'язок Кейт із сім'єю допоміг їй бути успішною як член королівської сім'ї, а й тісне коло друзів, яких вона себе оточила. Багато з них знали її ще до того, як вона офіційно приєдналася до королівської сім'ї, коли вийшла заміж за принца Вільяма 2011 року.

"Але іноді ваші найстаріші друзі, які пройшли з вами через усі труднощі, — це просто квиток. Кейт зберегла глибоку дружбу з кількома своїми однокласниками, які, очевидно, знали її шлях ще до того, як вона стала членом королівської сім'ї, тому вони знають, як допомогти", — сказала Дженні Бонд.

Крім цього, Кейт Міддлтон встановила міцні дружні стосунки з багатьма з оточення Вільяма. Усі зараз пропонують допомогу, особливо з дітьми, оскільки Вільям поєднує свої робочі обов'язки з піклуванням про дружину і сім'ю.

Принцеса Кейт Міддлтон і принц Вільям Фото: Getty Images

Нагадаємо, 22 лютого повідомлялося, що Меган Маркл йде на примирення з Кейт Міддлтон. Наразі британські рояли переживають не найкращі часи, тож, імовірно, зможуть знайти спільну мову.