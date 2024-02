Співачка Еллі Голдінг розлучилася з чоловіком і зустрічається з інструктором Шакіри

Раніше Еллі приписували роман із принцом Гаррі. Авторка хіта Love Me Like You Do, що став саундтреком до фільму "50 відтінків сірого", не підтверджувала цих чуток.

37-річна співачка Еллі Голдінг, виконавиця хіта Love Me Like You Do, яку підозрювали в романі з принцом Гаррі, розлучилася зі своїм чоловіком Каспаром Джоплінгом. Зараз Еллі зустрічається з інструктором із серфінгу, якого раніше бачили з Шакірою. Про це пише Daily Mail.

Співачка зустрічається з інструктором Армандо Пересом, який раніше навчав серфінгу Шакіру та її дітей.

Армандо та Еллі разом вирушили у відпустку на пляжі Коста-Ріки.

Еллі Голдінг і Армандо Перес

Ще в червні повідомлялося, що Еллі та її 31-річний чоловік, арт-дилер Каспар, жили окремо протягом щонайменше шести місяців, незважаючи на спроби триматися разом заради свого дворічного сина Артура.

Востаннє колишніх бачили разом у жовтні під час сімейного відпочинку, після того як музикантка розірвала дружбу з колегою Торі Заком Голдсмітом, щоб "зосередитися на своєму шлюбі".

Цього тижня Еллі, вирушивши на пляж, показала, що її шлюб розпався, насолоджуючись серфінгом з Армандо. Пара гралася на пляжі, цілуючись і обіймаючись.

Армандо і його брат Геро є ліцензованими інструкторами і керують будинком для серфінгу La Puente на пляжі Плайя-Ермоса, пропонуючи проживання та уроки.

Інсайдер розповів: "Здається, Еллі та Армандо дуже сподобалися одне одному. Еллі виглядала дуже щасливою".

Хіт Еллі — Love Me Like You Do

Нагадаємо, Еллі та Каспар одружилися в серпні 2019 року в Йоркському соборі. Весілля було по-королівськи розкішним. Серед гостей були Сієнна Міллер, Орландо Блум і Кеті Перрі.

Весілля Еллі Голдінг і Каспара Джоплінга

Над білою, у вікторіанському стилі сукнею нареченої від Chloe майстри працювали 640 годин. Вона була прикрашена вишитими перлами квітами. Фату нареченої прикрашали ініціали її і нареченого. А у весільному букеті були троянди — символ Йоркшира, звідки наречений родом.

Принца Гаррі на весіллі не було, але королівську сім'ю представляли герцогиня Йоркська Сара Фергюсон, а також її дочки: принцеси Євгенія і Беатріс.

Раніше Еллі приписували роман із принцом Гаррі. Пара не заперечувала і не підтверджувала ці чутки. Але їх кілька разів фотографували разом. Цікаво, але на весіллі Еллі була ще одна колишня дівчина принца — Крессіда Бонас.

Еллі і Каспар, син колишнього члена парламенту від Консервативної партії Майкла Джоплінга, познайомилися 2017 року через своїх спільних друзів, до числа яких входять принцеси Беатріс і Євгенія.

Еллі Голдінг на премії "Греммі" Фото: Getty Images

Рік потому Каспар, який на той час жив у Нью-Йорку після навчання в Гарвардському університеті, освідчився їй і подарував обручку вартістю 70 000 фунтів стерлінгів, і влітку 2019 року вони одружилися.

У Еллі та Каспара є син Артур. Ще будучи вагітною, співачка з'явилася на обкладинці Vogue.