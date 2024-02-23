Пішов проти правил: де навчався британський король Чарльз ІІІ

Син покійної королеви Єлизавети ІІ змінив кілька шкіл, ставши першим спадкоємцем, який не отримав домашнього навчання. Майбутній монарх також пережив знущання через своє походження.

Король Великої Британії Чарльз ІІІ наразі привертає увагу публіки через серйозні проблеми зі здоровʼям. Монарху, який лише 6 травня 2023 року офіційно сів на престол, діагностували рак. Постає питання, чи зречеться він престолу раніше часу на користь сина Вільяма. Hello Magazine пригадує, де навчався старший син покійної королеви Єлизавети ІІ перед тим, як стати монархом, який найдовше чекав на свою коронацію.

Британський суверен порушив шаблон, ставши першим спадкоємцем, який отримав освіту в школі, а не в приватного вчителя, як це робила його покійна мати.

Принц Чарльз пішов стопами свого батька, покійного принца Філіпа, оскільки він відвідував дві школи, де навчався чоловік королеви Єлизавети ІІ, однак, як повідомляється, син Філіпа пережив зовсім інший досвід.

Король Чарльз ІІІ у дитинстві Фото: Getty Images

Британський король також порушив традицію, коли справа дійшла до його університетського диплому, адже він пішов зразу в університет замість того, щоб проводити час в армії.

Школи

Першим навчальним закладом чоловіка королеви Камілли була школа Гілл-Гаус у Найтсбріджі, яку він почав відвідувати в листопаді 1956 року. Її заснував у 1951 році колишній політик Стюарт Тауненд.

До майбутнього короля ставилися, як до будь-якого іншого учня: він був одягнений у фірмову шкільну гірчично-жовту форму та йшов до спортивного майданчика з іншими учнями без охоронця. Однак Vanity Fair розповідали, що принц Чарльз прибув у свій перший день у школі на лімузині.

Король Чарльз ІІІ у дитинстві Фото: Getty Images

Втім, син Єлизавети ІІ не залишився тут надовго, його перевели до підготовчої школи Cheam після дев’яти місяців, де раніше навчався його батько. Маленький принц почав навчатися там у вересні 1957 року і залишався там до 1962 року.

Повідомлялося, що Чарльз прибув туди зі своїми батьками після традиційного літнього перебування в Балморалі.

Королева Єлизавета ІІ із сином Чарльзом та донькою Анною Фото: Getty

На початку свого навчання Чарльз був герцогом Корнуольським, однак за роки перебування там мама надала йому титули принца Уельського та графа Честера.

"Палац до підготовчої школи — це великий крок; добрий пружинний матрац замінюється на більш утилітарну модель; лакеї зникають; розкіш його власного вагона в королівському поїзді замінюється гуртожитком, який треба ділити з іншими хлопцями", — писали тоді в газетах.

Під час навчання в школі син королеви Великої Британії брав участь у кількох спортивних командах, включаючи крикет, футбол і регбі. Однак принц також сильно сумував за домом і щотижня писав туди листи. У 1958 році Єлизавета ІІ написала тодішньому прем'єр-міністру Ентоні Ідену: "Чарльз тільки починає боятися повернення до школи наступного тижня — це набагато гірше для другого семестру".

Королева Єлизавета ІІ та принц Філіп з дітьми Фото: Getty Images

Майбутній суверен продовжував йти по стопах свого батька Філіпа, почавши навчання в Gordonstoun з травня 1962 по 1967 рік. Школа, яка розташована в Шотландії, мала "унікальний" підхід до освіти, зосереджуючись на практичних і життєвих навичках.

Принц Філіп із сином Чарльзом

Попри хороші оцінки та успіхи у школі, учні знущалися з Чарльза через його королівське походження.

Університет

Хоча для членів королівської сім’ї було традиційно йти на військову службу після школи, Чарльз тим часом пішов до університету, вступивши до Трініті-коледжу в Кембриджі. Перш ніж почати вивчати історію, син Єлизавети ІІ спочатку вивчав археологію та антропологію. Принц також займався акторською майстерністю.

Чарльз офіційно почав виконувати королівські обов’язки на останньому курсі навчання, включаючи перше засідання Таємної ради, королівські поїздки до Австралії та Японії та участь у державному відкритті парламенту.

Король Чарльз ІІІ Фото: Getty Images

Майбутній монарх також провів тримісячний семестр в Університетському коледжі Уельсу перед тим, як вступити на посаду принца Уельського.

Нагадаємо, король Чарльз ІІІ провів першу зустріч після новин про його онкологію.

Також Фокус писав про школу, де навчатиметься принц Джордж.