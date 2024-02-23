Телеведуча Наталія Островська розповіла про новонароджену доньку (фото)

Пара вже 10 років разом. За словами ведучої, чоловікам слід пам'ятати, що в перші місяці після народження дитини жінка не може готувати, прибирати та годувати, тому їм потрібно допомагати.

Популярна українська ведуча "1+1 Марафон" і ТСН Наталя Островська, яка три місяці тому народила доньку Агату, знялася разом із малятком у фотосесії для модного журналу. В інтерв'ю знаменитість розповіла про свою сім'ю, повідомляє"Viva!".

"Відкладати народження дитини — безглуздо. Народжуйте! Діти, навпаки, тримають нас у такий складний час", — заявила телезірка.

Фото: instagram.com/nataliostrovska

Наталя, згадуючи перші секунди після народження, розповіла, що найбільше їй запам'ятався момент, коли доньку поклали на неї.

"Я відчула її тепло і шкіру, так ми провели годину в пологовому залі. Складно передати словами, які дітки м'які відразу після народження. Цей сплеск емоцій пам'ятатиму все життя", — зазначила Островська. Їй особливо запам'яталося, як Агата вперше подивилася в очі і посміхнулася.

Ведуча поділилася, що за знаком зодіаку вони з донькою — Скорпіони і характер у них схожий. "Я бачу, що вона добре сприймає людей, відкрита дівчинка. Водночас сердиться, коли щось у неї не виходить", — розповіла Наталя.

Фото: instagram.com/nataliostrovska

Спочатку вона хотіла назвати доньку Єремією, але чоловікові це ім'я не сподобалося, тому стала шукати за календарними іменинами, так і натрапила на ім'я Агата. Чоловік, якого звуть Богдан, був у захваті, тому що ім'я було співзвучне з прізвищем і по батькові. У деякі дні Богдан залишається з дитиною, поки Наталя перебуває на роботі.

"Повністю довіряю йому і впевнена, що все зможе. До того ж нас обох у пологовому будинку навчили, як поводитися з немовлям", — поділилася Островська.

Нагадаємо, 19 лютого повідомлялося, що відома блогерка народила первістка і показала перші фото з малюком. Наталі Литвин і Олександр Куровський уже багато років у стосунках. Пара познайомилася на одному з розважальних шоу, після чого між ними зав'язалися стосунки.