Відома блогерка народила первістка та показала перші фото з малюком

Наталі Литвин та Олександр Куровський вже багато років у стосунках. Пара познайомилася на одному із розважальних шоу, після чого між ними зав'язалися стосунки.

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Відома блогерка родом з Тернополя Наталя Литвин та її чоловік блогер та ведучий весіль Олександр Куровський вперше стали батьками. Радісною звісткою про народження первістка пара поділилася в своєму інстаграмі.

"Найважливіша зустріч нашого життя",- написала пара під першими фото з малюком.

Відомо, що на світ народився хлопчик, ще вчора 18 лютого о 19:56. Його вага склала 3450 грамів та зріст — 54 сантиметри. Як саме пара назвала первістка поки не відомо.

Звісно до привітань приєдналаси відомі блогери:

"Вітаю, молоді батьки, ми дуже радіємо за вас!!", — написала блогерка мільйонниця, яка сама нещодавно стала мамою, Саша Бо.

"Юхууууууу, ВІТАЮЮЮЮЮ", — написала блогерка Люда з Голлівуду (Людмила Луцук).

"Вітаю", — написав актор та ведучий Богдан Шелудяк (Буше).

" Аааааа вітаю!!!!!! Обіймаю всю сім'ю! Ростіть здорові та щасливі, — написала реперка Альона Альона.

"Красиві дуже! Миру, радості і перманентного щастя", — написав телеведучий Микита Добринін.

"Дочекались, вітаю у цьому світі", — написав телеведучий та шоумен Володимир Остапчук.

Не оминули новину і шанувальники та підписники пари: "Скільки любові в одній світлині. Нехай росте вам здоровий козак", "Боже я плачу. Такі світлі події в цей темний період. Обіймаємо вас усім серцем, Куровські. Бережіть один одного і щасливого життя маленькому українцю", "Думаю, зайду гляну чи Наталі ще не родила , а тут такі фотоооо, як це круто, вітаю Вас, здоровʼячка малюку, сили батькам", "Оооу, отак слідкуєш за людиною свідоме життя, а коли відбувається така подія — то тішишся, неначе ти частина цієї родини".

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Довідка

Інстаграм-блогер Наталія Литвин родом із Тернополя. Їй 30 років. За освітою вона історик. Здобувала диплом в Тернопільському національному педагогічному університеті ім. В. Гнатюка. Працювала журналісткою в Тернополі, в програмі "Народний контроль Тернопіль". Свою блогерську карʼєру розпочала у 2013 році. Сьогодні її аудиторія складає близько мільйона підписників в Instagram.

У 2015 році, тоді ще журналістка, балотувалася в Тернопільську міську та обласну ради від політичної партії "Народний контроль". Тоді Литвин не набрала необхідної кількості голосів.

Наталя Литвин заміжня за ведучим та інста-блогером Олександром Куровським. Нині пара живе у Львові. Активно займається волонтерською діяльністю.

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