Серіал про Гаррі Поттера планують випустити у 2026 році

Зараз команда серіалу шукає сценариста. Щойно його оберуть, почнеться кастинг акторів.

Перший сезон серіалу про Гаррі Поттера з'явиться на потоковому сервісі Max у 2026 році, пише Variety з посиланням на заяву генерального директора Warner Bros. Discovery Девіда Заслава. Про це він повідомив під час телеконференції про прибутки і збитки компанії за четвертий квартал. Загалом планують зняти сім сезонів, адаптувавши кожну з книг Джоан Роулінг.

"Ми не соромилися свого ажіотажу навколо Гаррі Поттера", — заявив Заслав аналітикам, зазначивши, що останній фільм серії від Warner Bros. Pictures було знято понад 10 років тому.

За його словами, кілька тижнів він зустрівся в Лондоні з босом HBO і Max Кейсі Блойсом і Ченнінгом Данжі, головою Warner Bros Television, і "матір'ю" Поттера Роулінг.

"Ми провели деякий час із Джоан та її командою. Обидві сторони просто раді відродити цю франшизу. Наші розмови були чудовими, і ми були дуже раді тому, що нас чекає попереду. Нам не терпиться поділитися десятирічними новими історіями з шанувальниками Max по всьому світу", — додав Заслав.

Кастинг на серіал про Гаррі Поттера поки не оголошено. Деніел Редкліфф, який зіграв Гаррі Поттера у восьми фільмах Warner Bros., сказав, що він "безумовно не шукає цього якимось чином" у плані повторення ролі в серіалі.

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Минулого місяця Ченнінг Данжі розповідав про те, як триває робота над серіалом "Гаррі Поттер/Чарівний світ":

"Ми ведемо переговори з низкою різних авторів, щоб з'ясувати, хто керуватиме цією франшизою для нас. Перший крок для нас — з'ясувати, хто буде цим шоураннером, і щойно ми це вирішимо, то зможемо починати говорити про кастинг. Найскладніше буде екранізувати перші дві книжки, де дітям близько 11 або 12 років".

Раніше Фокус писав, що Джейсон Айзекс розповів про поведінку акторів на зйомках "Гаррі Поттера".