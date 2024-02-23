Меган Маркл без принца Гаррі сходила на вечерю з продюсером Опри Вінфрі (фото)

Герцогиня Сассекська була в піднесеному настрої. Вона нанесла мінімум макіяжу і доповнила образ туфлями-човниками і дорогою сумкою.

Американська акторка Меган Маркл учора ввечері, 22 лютого, вирушила на суші-вечерю з босом продюсерської компанії Опри Вінфрі до ресторану Asanebo в Лос-Анджелесі, повідомляє Еxpress.

42-річна герцогиня Сассекська була одягнена в темно-сірі джинси скінні і такого ж кольору в'язаний джемпер, її довгі темні локони були розпущені. Зазначається, що вона вийшла у світ без свого чоловіка, принца Гаррі.

Передбачається, що Меган вечеряла з виконавчим продюсером компанії Опри Harpo Productions. Террі Вудс, можливо, працюватиме з герцогинею над другим сезоном її подкасту. Журналісти припускають, що їхня спільна поява вчора ввечері, безсумнівно, спровокує чутки про те, що Меган і Опра планують об'єднатися для нового підприємства в найближчі місяці.

Меган Маркл була в піднесеному настрої. Герцогиня нанесла мінімум макіяжу і доповнила образ туфлями-човниками і сумкою Goyard Bellechasse Biaude PM вартістю 2894 фунти стерлінгів (3670 доларів США).

Нещодавно вона трохи змінила колір волосся, обравши глибокий шоколадно-каштановий відтінок. Її колористка Каді Лі з Highbrow Hippie Atelier розповіла, що такий тон дуже пасує Меган: "Ця суміш червоного і золотистого відтінків створює динамічний відтінок брюнетки, який не тільки надає шкірі здорового сяйва, особливо в холодні зимові місяці, а й додає волоссю потужного блиску нового рівня".

Її шкіра виглядала свіжою, на щоках був нанесений бронзатор, а зверху — хайлайтер. Меган Маркл використала мінімальну кількість туші і продемонструвала свої нові, густіші брови. На губи вона нанесла прозорий блиск.

Раніше, того ж дня, герцогиню Сассекську Меган Маркл помітили за обідом у Cipriani Beverly Hills з дизайнером її весільної сукні, колишнім креативним директором Givenchy Клер Вейт Келлер.