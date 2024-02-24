Успадкували від королеви Вікторії: найвідоміші шульги королівської родини Британії

Принц Вільям — шульга, як і, можливо, хтось із його дітей. І цю особливість він, найімовірніше, успадкував від королеви Вікторії.

Є кілька членів британської королівської сім'ї, які пишуть лівою рукою. Хоч правші більш поширені, вважається, що від десяти до 12 відсотків населення світу є шульгами, включно з низкою видатних лідерів, таких як колишні президенти США Барак Обама і Білл Клінтон. У Великій Британії знаменитий прем'єр-міністр воєнного часу Вінстон Черчилль був шульгою, як і Девід Кемерон. Є шульги і в королівській родині. Про це пише Hello Magazine.

Майбутній король Великої Британії принц Вільям відомий як шульга, і його неодноразово бачили за тим, як він підписує гостьові книги лівою рукою. Раніше він навіть жартував із цього приводу, заявляючи, що "у шульги мозок працює краще", ніж у правші.

Принц Вільям і Кейт Міддлтон Фото: Getty Images

Один із перших випадків, коли ця його особливість стала надбанням громадськості, був, коли він підписав книжку у свій перший день у школі в Ітоні, де його сфотографували разом із батьками, королем Чарльзом і принцесою Діаною, та молодшим братом принцом Гаррі.

Софі Вессекська, дружина принца Едварда, молодшого брата короля Чарльза, ще одна відома шульга. Софі часто фотографують, коли вона пише своє ім'я лівою рукою.

Софі Вессекська Фото: Getty Images

Кажуть також, що король Георг VI був шульгою за природою. Досить імовірно, що цю особливість Вільям успадкував саме від свого прадіда. Щоправда, Георг VI писав правою рукою, але в теніс він грав лівою. Швидше за все, його перевчили, як було заведено в той час, і король став амбідекстером, тобто тим, у кого був рівний розвиток функцій обох рук.

Вважалося, що королева-мати також була шульгою. Дружина короля Георга VI, королева Єлизавета, найімовірніше, теж була перевченою шульгою, як і її чоловік. Але їхні дочки, королева Єлизавета II і принцеса Маргарет були правшами.

Королева Єлизавета з батьками Фото: Encyclopædia Britannica, Inc.

Тим часом король Георг VI, схоже, успадкував цю відмінну рису від своєї прабабусі, королеви Вікторії. "Бабусю Європи" теж перевчили в дитинстві. Вона писала правою рукою, але малювала лівою.

Королева Вікторія Фото: Getty Images

Поки точно невідомо, але принца Джорджа теж вважають шульгою. Хоча на деяких фотографіях у старшої дитини принца Вільяма і Кейт Міддлтон домінуюча права рука. Під час відвідування гри в поло в червні 2019 року його зобразили, як він розмахує молотком у правій руці, і, як відомо, він використовував ту саму руку, щоб розмішувати суміш для різдвяного пудингу в грудні 2019 року разом із королевою, принцом Чарльзом і принцом Вільямом.

Принц Джордж Фото: The Prince and Princess of Wales/instagram

І королівські експерти поки не з'ясували, чи є принцеса Шарлотта і принц Луї шульгами.

Принц Джордж, принц Луї та принцеса Шарлотта Фото: Getty Images

Нагадаємо, раніше королівські експерти зазначали, що принц Джордж має особливий зв'язок зі своїм дідусем, королем Чарльзом. І сприймає його, як наставника.

Утім, поки що юний принц готується вступати до нової школи. Кейт Міддлтон і принц Вільям розглядають кілька варіантів. І придивляються до школи "Тедді", яка розташована в Оксфорді.