Помер французький модельєр Клод Монтана

Дизайнеру, чиїми творіннями захоплювався Александр Макквін, було 76 років. Саме Клод Монтана визначив стиль стильної жінки в 1980-х роках.

У Парижі помер дизайнер Клод Монтана. Засновнику бренду House of Montana було 76 років. Про це пише WWD.

Колеги-дизайнери, керівники, моделі та колишні колеги запам'ятали його як за його віртуозний крій, так і за сміливі моделі.

Хоча Клод був здебільшого відомий своїми перебільшеними силуетами, за що отримав прізвисько "Король підплечників", Монтана прославився своїм бездоганним кроєм і майстерністю роботи зі шкірою, а також вишуканим використанням кольорів — від шикарного темно-синього та чорного, до блискучих відтінків фуксії, смарагду і його фірмового синього кобальту.

Клод Монтана на показі

У період свого розквіту разом з Тьєррі Мюглером і Жаном Полем Готьє він представляв провокаційний авангард паризької моди. Монтана також розробляв модний одяг Lanvin у період з 1990 по 1992 рік.

Готьє віддав належне його таланту. "Клод Монтана був приголомшливим дизайнером, який влаштовував приголомшливі і незвичайні шоу. Він був незрівнянний у використанні шкіри, яка була головним матеріалом його колекцій", — сказав він.

Модельєр Стівен Джонс запам'ятав його як генія і перфекціоніста.

"Я працював із ним 17 років. І він був просто незвичайний. Він був чудовим другом і вчителем. Його дисципліна в кроюванні була не схожа на жодну іншу — він кроїв і перекроював і стежив за тим, щоб одяг був ідеальним", — розповів Джонс, згадавши, як супермоделі Лінда Євангеліста і Крісті Терлінгтон чекали до 4 ранку на примірки з Клодом.

"Ів Сен-Лоран одного разу сказав, що, на його думку, Клод — єдина людина, яка зможе замінити його, коли він перестане працювати", — розповів Стівен.

Клод Монтана на показі

Клод Монтана поступово зникав з модної сцени після того, як його модний дім продали двічі за два роки після неспокійного періоду, коли 1997 року він подав заявку на захист від кредиторів. Кутюр'є пішов з поля зору громадськості після того, як влаштував свій останній показ на паризькому подіумі 2002 року. В останні роки він жив самітником.

Федерація високої моди підтвердила його смерть. У Клода залишився брат. Його сестра Жаклін, яка працювала разом із ним, померла минулого року.

"Робота Клода Монтана втілювала виняткову майстерність. Його сміливі творіння вплинули на ціле покоління дизайнерів. Його відмітний стиль, що поєднує в собі вишуканість і сучасність, міцно вкоренився в уяві сучасної моди, свідчачи про його незгладимий вплив на індустрію і на майбутні покоління", — сказав Бруно Павловський, президент Французької федерації моди.

Біографія Клода Монтана

Монтана народився в Парижі в сім'ї німкені і батька-каталонця. На початку 70-х років він переїхав до Лондона і почав виробляти прикраси з пап'є-маше, які незабаром привернули увагу британського Vogue. Повернувшись до Парижа, він займався дизайном для MacDouglas Leathers, а потім 1979 року заснував власний бренд.

Спочатку агресивні силуети Монтани шокували американських критиків і покупців. Його звинуватили в жінконенависництві та пропаганді "неонацистської" естетики.

До середини 80-х покази Монтана стали найпопулярнішими серед модних критиків.

У колекціях Клода було багато образів, узятих з чоловічого гардероба. Також він надихався уніформою, копіюючи одяг, який носили авіатори, морські піхотинці, фабричні робітники і навіть члени прославленої Французької академії.

На показі мод Bicentennial Wool Collection 1988 року в Сіднейському оперному театрі в Австралії почесними гостями заходу були принц Чарльз і принцеса Діана.

Монтана розповідав, що наприкінці 80-х до нього звернулися Крістіан Діор і Живанши з пропозицією обійняти посаду креативного директора. Але 1989 року від будинку Lanvin надійшла вигідніша пропозиція.

Його естетику уособлювала його муза, андрогінна американська модель Волліс Франкен, яка згодом стала дружиною Монтани 1993 року в шлюбі за розрахунком, що трагічно закінчився її смертю 1996 року. Франкен випала з вікна їхньої квартири. Її смерть було визнано самогубством.

Клод Монтана і його дружина Волліс Франкен Фото: Getty Images

Багато представників індустрії побічно звинуватили Монтану в її смерті, заявивши, що він сприяв її депресивному стану, піддаючи її фізичному та емоційному насильству. Він ніколи про це не говорив.

Виступаючи 2004 року, Ів Сен-Лоран сказав, що Монтана був єдиним живим дизайнером того часу, який володів "талантом і силою".

"Він був єдиним, у кого була така широта. Набагато більше можливостей, ніж навіть у Гальяно. Більш сучасний. Але він спалив собі мозок наркотиками і сьогодні ні на що не здатний. Але в нього був справжній талант. Талант, який був сучасним, молодим, новим, провокаційним", — говорив він в інтерв'ю.

Нагадаємо, новий креативний директор Moschino помер через 9 днів після початку роботи. Попередньою причиною смерті 46-річного дизайнера Давіде Ренне називають серцевий напад. У лютому 2024 року новий креативний директор Moschino мав продемонструвати свою першу колекцію.