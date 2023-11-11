Новий креативний директор Moschino помер через 9 днів після початку роботи (фото)
Попередньою причиною смерті 46-річного дизайнера Давіде Ренне називають серцевий напад. У лютому 2024 року новий креативний директор Moschino мав продемонструвати свою першу колекцію.
Італійський дизайнер Давіде Ренне, який тільки 1 листопада офіційно став новим креативним директором Moschino, помер 10 листопада у віці 46 років у Мілані. Про його смерть повідомив модний дім у своєму акаунті в Instagram.Важливо
"Немає слів, щоб описати той біль, який ми відчуваємо в цей драматичний час. Давіде приєднався до нас лише кілька днів тому, коли раптова хвороба занадто рано забрала його в нас. Ми досі не можемо повірити в те, що сталося. Разом із Давіде ми працювали над амбітним проєктом, в атмосфері ентузіазму й оптимізму щодо майбутнього. Давіде, хоча й пробув із нами зовсім недовго, зміг одразу завоювати любов і повагу. Сьогодні на нас лежить відповідальність продовжувати те, що тільки малювали собі його уява і творчий потенціал. Ми висловлюємо найглибші співчуття його родині та друзям", — заявив Массімо Ферретті, голова Aeffe SpA.
Попередньою причиною смерті Давіде назвали серцевий напад.
Уродженець Тоскани мав показати свою першу колекцію як новий креативний директор Moschino в лютому 2024 року під час Тижня моди в Мілані.
Ренне народився у Фоллоніці, Тоскана, в липні 1977 року. Він закінчив Флорентійський університет і школу моди Polimoda. Молодий дизайнер почав свою кар'єру, працювавши з італійським модельєром і наставником Алессандро Дель Аква, а потім 2004 року перейшов у Gucci. Там він пропрацював майже 20 років під керівництвом різних креативних директорів. Ренне очолював відділ жіночого одягу в роки правління Алессандро Мікеле.
Італійський дизайнер був шанованим членом модного співтовариства, серед якого були такі люди, як Алессандро Мікеле, Марко де Вінченцо з Etro, Гарріс Рід, Джорджія Тордіні з The Attico, колишній креативний директор Blumarine, Нікола Броньяно, і новий креативний директор, Волтер К'яппоні (який раніше працював у Tod's), а також Крістіан Юул Нільсен. Більшість з них привітали Давіде після його повідомлення про свою нову роботу.
Смерть талановитого дизайнера стала шоком для всіх, хто його любив. Наставник Ренне Дель Аква написав в Instagram: "Прощавай, Давіде! Ти завжди будеш у моєму серці".
Раніше Фокус писав, що актор Меттью Перрі помер у джакузі у своєму будинку. Причиною смерті 54-річної знаменитості називають серцевий напад.