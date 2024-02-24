MЕLOVIN, Лера Мандзюк, МюсліUA: яким зірки пам"ятають ранок у перший день війни

24 лютого 2022 року – цей день українці згадують з жахом. Адже саме тоді їх ранок почався не з кави, не з посмішки чи привітань, не з сюрпризів, а з вибухів за вікном, зі звуків сирен і з новин, що почалася війна. Після цього життя українців розділилося на "до" та "після". Минуло два роки, а спогади про той день і досі живуть всередині кожного. Їх не можна забути, чи перебити щасливими моментами.

Поки триває війна цей біль житиме в серці. З нагоди 2-річчя з дня початку повномасштабної війни в Україні та вторгнення РФ на українську землю Фокус підготував підбірку спогадів від зірок українського шоубізнесу, які розповіли, яким пам’ятають ранок 24 лютого 2022 року.

ALENA OMARGALIEVA

Фото: Фото від менеджера

Співачка ALENA OMARGALIEVA зізнається, що як і більшість українців, вони з родиною прокинулися від вибухів, однак одразу не повірили, що почалася війна.

"Ранок 24 лютого 2022 року почався з вибухів. Спочатку ми не повірили в те, що почалась війна. Як в таке повіриш? Але ми почули ще вибух, і ще, і ще. Вони й досі інколи звучать в моїй голові. Ми почали активно читати новини, дзвонити рідним, друзям. Хотілось почути їх голоси, аби впевнитись, що всі живі й здорові. Два дні ми, мабуть, спали лише по 3-4 години на добу, були прикуті біля телевізорів, чекали на новини, де нам скажуть, що все добре, що все вже скінчилось. Їсти зовсім не хотілось, хоч й автоматично я робила якісь бутерброди", — розповіла співачка.

МюсліUA

Фото: https://www.youtube.com/watch?v=U0DxOrAK5Qw

Гурт МюсліUA — це інкогніто гурт, який з початку повномасштабної війни створює музику із реальних історій українців, розповів, що як і більшість українців не очікували, що новини про можливий наступ можуть стати реальністю.

"24 лютого, як і для кожного українця, почалося досить несподівано. Ми всі місяцями слухали про можливий початок війни, але ж ніхто всерйоз ніколи не задумувався та не вірив в це. Той ранок залишиться в пам’яті назавжди, адже вся країна підірвалась від страшних вибухів. 24 лютого, як і подальші декілька місяців, — це час, коли ми мало спали та багато моніторили новини. Страх, паніка та нерозуміння, що буде далі, які літали в повітрі, назавжди будуть асоціюватися з тим днем 2022 року", — розповіли учасники гурту.

Ірина Адоніна

Фото: https://www.instagram.com/i_adonina/

Багатодітна мама, інфлюєнсерка та засновниця благодійного руху "United for Freedom" Ірина Адоніна зізналася, що її ранок 24 лютого 2022 року почався зі дзвінка подруги, яка і повідомила, що почалася війна.

"24 лютого змінило життя на 180°, тому що змінились цінності, змінилось все. Ранок 24 лютого був страшний, як і для кожного українця. Ми до останнього вірили, що у 21 столітті не може бути війни, бо Україна – це європейська цивілізована держава, де рівень життя набагато кращий, ніж у будь-яких країнах світу. Як вже зараз показав час, на своєму досвіді, він дійсно вищий. Тому все, що сталося, для нас було непередбачувано. Ми дивились політичні огляди, слухали новини, але зрозуміти і дійсно усвідомити те, що може початися війна, ми не могли. Особливо було страшно прокинутись від телефонного дзвінка моєї подруги, яка сказала, що почалась війна. Коли я подивилась у вікно, побачила ті жахливі, не святкові, салюти. Відкрила соціальні мережі і побачила, що наша країна просто палає. Розуміння того, що в мене вдома троє маленьких дітей і що головне зараз – врятувати їхні життя, повністю змінило мою свідомість",- зізналася Ірина.

Нікіта Кісельов

Фото: https://www.instagram.com/nikitakiselov/

Український співак та композитор Нікіта Кісельов розповів, що його ранок почався зі звуків вибухів. Напередодні він з друзями домовились, якщо щось почнеться, то вони поїдуть у заміський будинок.

"24 лютого я дуже рано прокинувся, о 5:00 ранку, і почув вибухи. Я був у Києві, у себе вдома з друзями. Ще задовго до дати початку вторгнення, ми з ними чули новини, які його прогнозували, тому домовились, що у випадку повномасштабної війни зустрінемось у заміському будинку, де є провізія та бомбосховище. Ми зібралися, забрали мою маму та поїхали до цього будинку, який був у самому пеклі тодішніх подій – в Бучі. В той день ми цілий день моніторили новини і всі разом намагалися підтримувати одне одного. В Бучі ми провели великий час до окупації і під час окупації також", — зізнався Нікіта.

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Анастасія Цимбалару

Фото: https://www.instagram.com/nastya_tsymbalaru/

Українська акторка Анастасія Цимбалару зізналася, що напередодні війни з чоловіком багато працювали, тому у цю ніч спали дуже міцно, що навіть не чули перші звуки вибухів.

"Перші сирени та вибухи ми з чоловіком проспали, оскільки напередодні повномасштабної війни ми закінчили довготривалі зйомки і після важкого робочого дня вирішили провести час з друзями. Засиділись тоді до 3-ї ночі, не знаючи, що буде завтра. Прокинулись о 8 від телефонного дзвінку батьків. Почувши новини, паніки не було. Перші секунди був страх, але ми швидко взяли себе в руки. Нещодавно ми перечитували наш сімейний чат і здивувались перепискою між собою, адже ми були зібрані та спокійні, хоча на той момент нам здавалось, що діємо хаотично. З того дня найбільше я пам’ятаю ніч у паркінгу: холод, незнайомі люди, налякані тварини, розгубленість, але водночас єдність та підтримка. На той момент в голові кожного була думка "разом все поборемо",- розповіла акторка.

DEMCHUK

Фото: Фото від менеджера

Співак DEMCHUK зізнався, що війна його застала у домі його друзів. У перший же день біля будинку його батьків був "приліт".

Повномасштабну війну я зустрів у свого друга. Я залишився в нього на ночівлю і чітко пам’ятаю, як зранку він мені повідомив новини про вторгнення. Він забіг у кімнату й сказав: "Ти сильно не хвилюйся, але є нюанси, братан". Після цього він відкрив вікно, з якого донеслись звуки сирени. Чути її вперше було дуже дивно і моторошно… Найяскравіший спогад ранку, коли я писав усім рідним та друзям, як ми разом усі збирались, щоб вирішити, що робити й куди їхати. Не було ніяких думок, сніданку, я відчував лише відчуття тривоги. Перші прильоти біля будинку моїх батьків, і я постійно переживав за них, аж допоки вони опівдні не приїхали до мене. Тоді я зібрав гітару, кілька змінних футболок і цього мені було достатньо. Вже о 2-3 годині дня ми виїхали з Києва", — розповів співак.

Masha Danilova

Фото: https://www.instagram.com/mashadanilova.officiall?igsh=MWprMGF6bHdwZmh0dQ%3D%3D

Українська співачка Masha Danilova згадує, що прокинулася від звуків вибухів і довго не могла зрозуміти, що відбувається.

"Той ранок був однозначно страшним. Чесно кажучи, пройшло вже два роки, я пам'ятаю його не так чітко, як раніше. У той день я прокинулася та дуже різко зіскочила з ліжка від вибуху, а потім секунд 5 намагалася зрозуміти, що відбувається. У мене одразу була думка, що, напевно, це все ж таки дійсно почалася війна.

Коли трапляється якась стресова ситуація, у мене завжди затуплюється реакція, тому я не дуже пам’ятаю все у найдрібніших деталях. Тоді я намагалась шукати новини на телебаченні, у блогерів. Дуже чітко пам'ятаю, як сіла на диван і почала гортати стрічку. Вже потім ми зібрали тривожну валізу та виїхали на дачу",- уточнила дівчина.

MЕLOVIN

Фото: Фото від менеджера

Співака MЕLOVINА війна застала в столиці. У ту ніч він довго не спав, оскільки складав конструктор, який йому подарували шанувальники.

"Я, як і багато українців, не вірив у те, що у 21-му столітті можлива така війна, а тому не готувався до неї. У ніч з 23-го на 24 лютого я був удома, в Києві, і не спав. Відкрив подарунок від своїх фанатів і став збирати великий Lego рояль. Це мене так захопило, що було не до сну. Перший вибух я почув о 1:53 і написав про це у чат своїй команді. Мене заспокоїли – у новинах було тихо, тому ніхто цьому не надав значення.

Вже зранку, після 5-ї, я почув ще один вибух, від якого почали тремтіти вікна… кілька сильних вибухів і гучний свист! Я подзвонив команді, як зʼясувалося, це вже чули всі. Зайшовши в інтернет, ми побачили офіційну інформацію від нашої влади – почалася війна", — розповів співак.

Після новин він та його команда не стали зволікати і почали швидко збирати речі. Вже о 8-й ранку MЕLOVIN з командою і друзями виїхали до Львова. З собою співак забрав свого кота.

"Те, що ми бачили на вулиці не вкладалося в голові! Люди були налякані, закидали речі в багажники і просто їхали подалі від цього, тисячі машин, багатокілометрові затори, черги, щоб заправити машину. Все, як у тумані. Памʼятаю, що ми спали на задньому сидінні по черзі, прокидалися від повітряних тривог і думали, що нам все те спиниться. І поки їхав, я дописував пісню "Не зволікай". Тож, перші дні я був спустошений, не розумів, що відбувається, але знав одне – треба їхати на захід країни. Це зробили і мої батьки – ми зідзвонилися і вони теж прийняли рішення збиратися і виїжджати з Одеси – взяли собаку і залишили свій будинок. А потім почалася активна волонтерська робота і купа благодійних концертів",- резюмував співак.

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LADA

Фото: https://cdn.imagestack.io/

Українська співачка LADA згадує, що перші години не могла зрозуміти нічого, а після розбудила рідних і вони разом розробляли план дій.

"Мій ранок почався від дзвінка і я почула: "Вставай, почалась війна". Це був глибокий шок для мене і перше, що я почала робити – читати новини. Батьки та брати ще спали, розбудила я їх через годину, бо до цього я не могла зібратись і просто нервово ходила по будинку. Я усвідомила, що життя розділилось на до і після. Було дуже багато емоцій в цей період: страх, розпач, нерозуміння того, як діяти та як допомагати. Найяскравіша емоція – розгубленість",- уточнила співачка.

ENLEO

Фото: Фото від менеджера

Український співак ENLEO зізнався, що війна прийшла за два дні після його дня народження. Напередодні у нього був концерт після, якого він відсипався, коли він отримав дзвінок від дівчини і дізнався, що почалася війна.

"Ввечері 22 лютого я відіграв концерт і поїхав додому, а 23 лютого майже весь день я проспав і прокинувся дуже пізно й сидів до ранку вдома, як почув вибух. Сигналізація, мені дзвонить дівчина і каже "Там війна почалась", я кажу "Яка війна?". Це був повний хаос. З друзями ми просиділи декілька днів у квартирі, іноді спускались в бомбосховище, коли 27 лютого вирішили поїхати у Чернівці. Ми намагались сісти в потяг, нас було 2 хлопці і 8 дівчат. Коли ми приїхали на вокзал було мільйон людей, всі панікували і не знали, що ж буде далі. Суцільна паніка. Врешті — решт ми доїхали, за моїми підрахунками в одному вагоні було понад 150 людей".

Аніта Соловей

Фото: https://www.instagram.com/anita_solovei/

Підприємиця та блогерка Аніта Соловей зізналася, що тим ранком вона прокинулася від дзвінка.

"Дзвінок від знайомого і фраза: "Почалось". Саме так я пам’ятаю свій ранок 24 лютого. Після цієї фрази я одразу почула вибухи і почала дзвонити своїм близьким. З чоловіком ми готувались до вторгнення — готували документи тваринам, проходили курс із самозахисту та тактичної медицини. Ми були разом. Цілий день я ходила по будинку взута і в тактичних окулярах. Для перестраховки, а раптом будуть обстріли? Увесь день складався з моніторингу новин і відповідей на купу повідомлень, адже хотілось завжди почути від своїх близьких те саме "все ок". Також я отримувала купу повідомлень від своїх підписників, звертались за порадами та за допомогою. Ми робили все, що в наших силах",- розповіла блогерка.

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Саша Чемеров

Фото: Фото від менеджера

Рок-музикант Саша Чемеров розповів, що його з родиною війна застала в столиці.

"Я зі своєю дружиною та двома дітьми був у Києві. Доньці на момент повномасштабного вторгнення було 12 років, а синові 7 місяців. 24 лютого моя дружина перебувала за містом, я залишався вдома з дітьми. І зранку ми просто спали. О 4-й ранку вона мені зателефонувала, сказала: "Саша, почалася війна". Я спочатку не повірив, а коли поглянув у вікно — побачив заграву. Я швидко подзвонив тещі, щоб вона побула з дітьми, а сам виїхав за дружиною. Ми провели десь три дні просто на паркуванні. Жили на 13 поверсі, тому доводилося постійно туди-сюди бігати. Не було зрозуміло взагалі, як реагувати на все, що відбувається. А на четвертий день поїхали до мого брата в інший район, там провели ще десь тиждень у підвалах, допоки я не вирішив, що сім’ю треба вивозити. Це сталося саме тоді, коли ворожі колони почали рухатись на Київ",- розповів Олександр.

Тоді спочатку він вирушив Житомирською трасою, але вона була надто небезпечною, тож він вирішив їхати в поля. Так вони з родиною їхали до Львова 28 годин якимись незрозумілими стежками. Після, десь протягом тижня він займався оформляв документи, а згодом вивіз сім’ю у Сполучені Штати (раніше вони жили там протягом восьми років). Там Олександр відкрив фонд і почав займатися зборами на амуніцію, ліки та їжу.

Лера Мандзюк

Фото: Фото від менеджера

Комедійна акторка стенд-ап жанру, двічі переможниця телешоу "Розсміши коміка" Лера Мандзюк розповіла, що її війна застала в Мукачеві.

"На 24 лютого в мене були дуже гарні плани. Я мала концерт у Буковелі. І приїхала за два дні до Закарпаття в гості до свого молодого чоловіка. Подумала собі, що побуду трошки в нього, відпочину з дороги, і він мене повезе в Буковель. Але за день до, мені подзвонили й сказали, що концерту не буде у зв'язку з тим, що більшість людей масово виїжджають з готелів. І я пам'ятаю, ще подумала: " а куди це ви їдете, у мене ж концерт. Що це ви собі таке придумали?" Але виявилося, що люди, які там жили, знали трошки більше, ніж я. І вони, напевно, були попереджені. Отже, 24 лютого зранку я зустріла в Мукачеві в свого молодого чоловіка. Він мене розбудив, сказав, що почалося вторгнення й одразу поїхав у справах, допомагати родичам, мамі, купувати бензин, і все необхідне. Я лишилася вдома, і в мене було одне просте завдання – зберігати спокій й дзвонити моїй мамі, щоб вона теж не переживала, чим я, власне, й займалася",- зізналася Лера.

Акторка також розповіла, що памʼятає свої думки тоді. Вони дуже відрізнялися від усіх людей, хто її оточував. Тому що всі говорили про те, що до обіду це закінчиться, до вечора це закінчиться, що це два дні й кінець. А в неї було навпаки.

"Я думала, що все, game over Mario., що вже Києва нема. У мене не було такого, що от-от і закінчиться. У мене навпаки були думки, що це назавжди.Це катастрофа і нам не жити. От щось таке. Не було у мене оптимістичних думок взагалі. Мене, як завжди, в любих ситуаціях дуже вразила моя мама. Смішинка моя маленька. Я пам'ятаю, я їй подзвонила десь в обід, запитати, як справи, чи вона в курсі вже. Вона плакала дуже. Я їй дзвоню, вона плаче, кажу, в чому справа. Вона каже, що почалася війна. І що в нас у селі вже бачила танк біля школи. Це було дуже смішно, бо вони тоді ще й близько до Києва не дійшли, а в мене в селі сусіда вже бачила танк. От моя мама думала, що солдати руські вже поселові у нас ходять, газдують. Це були дуже яскраві події, які ясна справа відобразилися в мене в жартах", — зізналася Лера.

Фото: https://www.instagram.com/tumazar/

TUMAZAR

Співак TUMAZAR пригадав, що на 24 лютого мав неабиякі плани, однак війна змінила всі плани. Про початок те, що почалася війна він дізнався від мами.

На цей день, 24.02 я записався на відбілювання зубів. Я дуже хотів відбілити зуби й записати нову пісню в той день. А потім я прокинувся від дзвінка мами. Вона сказала, що почалась війна й запросила мене приїхати до неї. Я їхав через весь Київ, і це було дуже моторошно… Навколо немає людей, лише декілька чоловіків зі зброєю. А на наступний день поруч з будинком мами впав шматок безпілотника", — розповів співак.

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