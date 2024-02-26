55-річна Дженніфер Еністон спровокувала чутки про заручини (фото)

Актриса приїхала на церемонію на самоті. Наявність діамантового аксесуара на пальці вона ніяк не прокоментувала.

Американська акторка Дженніфер Еністон на церемонії вручення премії SAG Awards з'явилася з величезною каблучкою з діамантом на лівій руці, чим спровокувала чутки про те, що таємно заручилася, пише Daily Mail.

Акторка, яка мала чудовий вигляд в обтислій срібній сукні з глибоким вирізом і розрізом до стегна, була номінована на премію за роль у "Ранковому шоу", але програла Елізабет Дебікі з "Корони". Вона також разом з Бредлі Купером вручила нагороду за заслуги Барбрі Стрейзанд, і коли Дженніфер обіймала її, присутні помітили блиск діаманта на безіменному пальці зірки.

Еністон поки ніяк не коментує обручку, вважаючи за краще й надалі зберігати інтригу.

Дженніфер Еністон на SAG Awards Фото: Getty

Останніми роками Дженніфер ніяк не афішувала своє особисте життя. З 2018 року, коли вона розлучилася з Джастіном Теру, її не помічали в компанії інших чоловіків, які могли претендувати на роль її коханих.

Коли актрисі виповнилося 50 років, вона говорила, що ще вірить у кохання і в те, що знайде "свою" людину. Але якщо її планам не судилося збутися, Дженніфер готова жити на самоті й не звинувачуватиме себе в чомусь.

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"Дженніфер перебуває в прекрасному місці. Вона щаслива, здорова і задоволена своєю кар'єрою, сім'єю і друзями. Вона пройшла через багато чого, але почувається щасливою, оскільки процвітає в особистому і професійному плані", — розповідали її друзі.

При цьому зірка зізнавалася, що не зацікавлена в новому шлюбі.

Еністон не приховує, що на її особисте життя сильно вплинула пережита в дитинстві травма: її батьки розлучилися, коли вона була дитиною. Про це вона розповіла в інтерв'ю WSJ. Після пережитих невдач Дженніфер дійшла висновку, що одній їй легше. Єдині її напарники зараз — собаки, яких знаменитість обожнює.

Собаки ходять із Дженніфер навіть на зйомки

Раніше Фокус писав, що Дженніфер Еністон розповіла про відверту сцену сексу в "Ранковому шоу".