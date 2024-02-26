Безсоння та зайва вага: 5 причин перестати їсти після 8 вечора

Якщо ви звикли їсти на ніч, то маєте знати, що наслідки можуть торкнутися не тільки вашої фігури. Їжа після 8-ї години вечора може мати безліч побічних ефектів, включно з підвищеною кислотністю шлунка та порушенням сну.

Немає нічого кращого, ніж подивитися пізно ввечері улюблений фільм із тарілкою улюблених закусок або випити чашку чаю з чимось солоденьким, проте будьте обережні. Пізній прийом їжі може мати безліч побічних ефектів, тому настав час змінити свої звички. Про це пише Health Shots.

У Фокус. Стиль з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найцікавіші новини зі світу шоу-бізнесу та світського життя!

З пізнім прийомом їжі зазвичай пов'язують збільшення ваги, проте вживання їжі після 8-ї години вечора має і масу інших наслідків. Рекомендація уникати їжі після 20:00 часто пов'язана з побоюваннями з приводу уповільнення травлення та обміну речовин у вечірній час. "Однак важливо зазначити, що час вживання їжі сам по собі не має істотного впливу на збільшення ваги. Набагато важливіше загальне споживання калорій і якість споживаних продуктів", — зазначає дієтолог Гаріма Гоял .

Прийом їжі пізно ввечері може призвести до розладу шлунка або порушення сну у деяких людей. Як ще їжа після 20:00 може вплинути на наш організм?

Проблеми з травленням

Фото: Freepik

Швидкість метаболізму в організмі має тенденцію сповільнюватися до вечора, що впливає на ефективність травлення. Пізній прийом їжі може призвести до повільнішого розщеплення їжі та спричинити дискомфорт у шлунково-кишковому тракті.

Чутливість до інсуліну

Інсулін, який відіграє вирішальну роль у регулюванні рівня цукру в крові, може бути менш ефективним у відповідь на пізній прийом їжі. Знижена чутливість до інсуліну може сприяти труднощам у підтримці метаболічного здоров'я та здорової ваги.

Порушення сну

Вживання важкої або жирної їжі перед сном може спричинити дискомфорт у шлунково-кишковому тракті та розлад шлунка. Підвищена кислотність шлунка через нічний перекус може вплинути на режим та якість сну.

Надлишок калорій

Фото: Freepik

Нічні перекуси часто дуже ситні, що може сприяти надлишку калорій, споживаних за день. Без компенсації протягом дня цей надлишок може з часом сприяти збільшенню ваги.

Засвоєння поживних речовин

У нічний час засвоєння поживних речовин може бути менш ефективним. Індивідуальні відмінності в циркадних ритмах і процесах травлення роблять цей вплив неоднаковим серед людей.

Чи можна схуднути, якщо їсти після 20:00?

Фото: Freepik

Звісно ж, схуднути можна, навіть якщо їсти після 20:00, адже справа не в часі, а в кількості споживаних калорій. "Ключовим фактором, що впливає на втрату ваги, є загальний баланс між калоріями, які ви споживаєте, і калоріями, які ви спалюєте протягом дня", — каже Гоял.

Двогодинна перерва в їжі до сну є обов'язковою, йдеться в дослідженні, опублікованому в журналі BMJ Nutrition, Prevention & Health . У дослідженні додано, що двогодинна перерва між вечерею і сном корисна для здоров'я в довгостроковій перспективі. "Щоб оптимізувати гігієну сну, подумайте про вибір більш легких і легкозасвоюваних продуктів, якщо вам потрібно поїсти ближче до сну. Такий підхід гарантує, що ваш організм зможе ефективно переробляти поживні речовини, не викликаючи порушень циклу сну", — радить Гоял.

Найкращі продукти для поліпшення сну

Фото: Freepik

Нежирний білок. Індичка, курка або риба можуть стати гарним джерелом білка і не викликати тяжкості та дискомфорту з боку травлення.

Цільнозернові продукти. Такі продукти, як коричневий рис або кіноа, являють собою складні вуглеводи, що допомагають регулювати рівень серотоніну та викликають відчуття спокою.

Молочні продукти. Молочні продукти містять триптофан — амінокислоту, яка сприяє виробленню серотоніну і мелатоніну, що сприяють сну.

Горіхи та насіння. Мигдаль, волоські горіхи і насіння, наприклад, насіння льону або гарбузове насіння, містять магній та інші поживні речовини, що допомагають підтримувати сон.

Нагадаємо, ці 6 напоїв допоможуть вам краще виспатися.

Раніше Фокус писав про те, що існує низка продуктів, які можуть перешкодити вам заснути і повноцінно відновитися.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо у вас є проблеми, зверніться до фахівця.