Безсоння та зайва вага: 5 причин перестати їсти після 8 вечора
Якщо ви звикли їсти на ніч, то маєте знати, що наслідки можуть торкнутися не тільки вашої фігури. Їжа після 8-ї години вечора може мати безліч побічних ефектів, включно з підвищеною кислотністю шлунка та порушенням сну.
Немає нічого кращого, ніж подивитися пізно ввечері улюблений фільм із тарілкою улюблених закусок або випити чашку чаю з чимось солоденьким, проте будьте обережні. Пізній прийом їжі може мати безліч побічних ефектів, тому настав час змінити свої звички. Про це пише Health Shots.
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З пізнім прийомом їжі зазвичай пов'язують збільшення ваги, проте вживання їжі після 8-ї години вечора має і масу інших наслідків. Рекомендація уникати їжі після 20:00 часто пов'язана з побоюваннями з приводу уповільнення травлення та обміну речовин у вечірній час. "Однак важливо зазначити, що час вживання їжі сам по собі не має істотного впливу на збільшення ваги. Набагато важливіше загальне споживання калорій і якість споживаних продуктів", — зазначає дієтолог Гаріма Гоял.
Прийом їжі пізно ввечері може призвести до розладу шлунка або порушення сну у деяких людей. Як ще їжа після 20:00 може вплинути на наш організм?
Проблеми з травленням
Швидкість метаболізму в організмі має тенденцію сповільнюватися до вечора, що впливає на ефективність травлення. Пізній прийом їжі може призвести до повільнішого розщеплення їжі та спричинити дискомфорт у шлунково-кишковому тракті.
Чутливість до інсуліну
Інсулін, який відіграє вирішальну роль у регулюванні рівня цукру в крові, може бути менш ефективним у відповідь на пізній прийом їжі. Знижена чутливість до інсуліну може сприяти труднощам у підтримці метаболічного здоров'я та здорової ваги.
Порушення сну
Вживання важкої або жирної їжі перед сном може спричинити дискомфорт у шлунково-кишковому тракті та розлад шлунка. Підвищена кислотність шлунка через нічний перекус може вплинути на режим та якість сну.
Надлишок калорій
Нічні перекуси часто дуже ситні, що може сприяти надлишку калорій, споживаних за день. Без компенсації протягом дня цей надлишок може з часом сприяти збільшенню ваги.
Засвоєння поживних речовин
У нічний час засвоєння поживних речовин може бути менш ефективним. Індивідуальні відмінності в циркадних ритмах і процесах травлення роблять цей вплив неоднаковим серед людей.
Чи можна схуднути, якщо їсти після 20:00?
Звісно ж, схуднути можна, навіть якщо їсти після 20:00, адже справа не в часі, а в кількості споживаних калорій. "Ключовим фактором, що впливає на втрату ваги, є загальний баланс між калоріями, які ви споживаєте, і калоріями, які ви спалюєте протягом дня", — каже Гоял.
Двогодинна перерва в їжі до сну є обов'язковою, йдеться в дослідженні, опублікованому в журналі BMJ Nutrition, Prevention & Health. У дослідженні додано, що двогодинна перерва між вечерею і сном корисна для здоров'я в довгостроковій перспективі. "Щоб оптимізувати гігієну сну, подумайте про вибір більш легких і легкозасвоюваних продуктів, якщо вам потрібно поїсти ближче до сну. Такий підхід гарантує, що ваш організм зможе ефективно переробляти поживні речовини, не викликаючи порушень циклу сну", — радить Гоял.
Найкращі продукти для поліпшення сну
Нежирний білок. Індичка, курка або риба можуть стати гарним джерелом білка і не викликати тяжкості та дискомфорту з боку травлення.
Цільнозернові продукти. Такі продукти, як коричневий рис або кіноа, являють собою складні вуглеводи, що допомагають регулювати рівень серотоніну та викликають відчуття спокою.
Молочні продукти. Молочні продукти містять триптофан — амінокислоту, яка сприяє виробленню серотоніну і мелатоніну, що сприяють сну.
Горіхи та насіння. Мигдаль, волоські горіхи і насіння, наприклад, насіння льону або гарбузове насіння, містять магній та інші поживні речовини, що допомагають підтримувати сон.
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Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо у вас є проблеми, зверніться до фахівця.