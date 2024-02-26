Бред Пітт з'явився на публіці в спортивному костюмі з черепом за $4600 (фото)

Актор особисто рекламує речі свого бренду God's True Cashmere. Він заснував його 2019-го.

60-річний американський оскароносний актор Бред Пітт зараз проживає своє найкраще життя. Він не тільки візуально став свіжішим і молодшим після того, як почав зустрічатися з дизайнеркою ювелірних прикрас Інес де Рамон, а й знову радує шанувальників стильними виходами. Мережу облетіли фото актора, де він зображений у модному чорно-білому спортивному костюмі, прикрашеному абстрактним черепом за $4600. Це — річ від модного бренду God's True Cashmere, який сам Бред заснував 2019 року разом із цілителем-холістиком Сатом Харі.

Бред — завзятий ентузіаст архітектури та мистецтва і регулярно колекціонує роботи найповажніших художників світу. Бренд God's True Cashmere також активно просувався близьким другом актора, британським художником Томасом Хаусаго. Останній розробив цей спортивний костюм обмеженої серії і демонструє його на своєму вебсайті, назвавши одяг "захисним, безпечним, ресурсним і створеним з використанням Божественної енергії".

Зірку сфотографували, коли він виходив із мистецької студії в Лос-Анджелесі, тримаючи в руках кілька книжок з архітектури та напій La Croix. Фанати, побачивши актора, одразу кинулися до нього. Він, трохи поспілкувавшись із ними, сів у свій чорний Porsche Taycan Turbo S за $200 тисяч, поїхав геть.

Зараз у Пітта коротка відпустка, яку він проводить удома. Незабаром він поїде до Великої Британії, де тривають зйомки фільму про Формулу-1. Робоча назва картини "Apex" за участю вигаданої команди APXGP.

За словами співпродюсера проєкту Льюїса Гемілтона, який став одним зі сценаристів, "дія на трасі буде максимально реалістичною".

Пітт на зйомках фільму про Формулу-1

Бред Пітт та Інес де Рамон почали зустрічатися через сім років після розставання Пітта й Анджеліни Джолі. Їх уперше помітили разом у листопаді 2022 року на концерті Боно. Це сталося через кілька місяців після того, як Інес та актор Пол Веслі розлучилися. За словами друзів, наближених до закоханих, Бред ніколи не був таким щасливим, як зараз.

Зовсім нещодавно стало відомо, що дівчина Пітта переїхала в його розкішний особняк.

Раніше Фокус писав, що Бред Пітт і Анджеліна Джолі досі не завершили шлюборозлучний процес.