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Стиль життя

"Це видно кожному": нові деталі роману Бреда Пітта та Інес де Рамон

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Фото: Getty Images | Бред Пітт

Попри те, що останнім часом актор часто перебував у Європі, він знаходив час для коханої.

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Стали відомі свіжі подробиці нового роману голлівудського актора Бреда Пітта. Про це пише People.

Колишній чоловік Анджеліни Джолі і його дівчина Інес де Рамон "насолоджуються літнім коханням". Зірка "Бійцівського клубу" та дизайнерка ювелірних виробів "дуже сильні", повідомило джерело.

"У них все чудово", — розповідає інсайдер, близький до зіркової пари.

Пітт, який нещодавно знімав фільм про Формулу-1 у Європі, встиг багато разів побачитися з де Рамон, незважаючи на відстань між ними.

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Бред Пітт Fullscreen
Бред Пітт
Фото: Getty

"Цього літа вони проводили разом багато часу, тому що вони справді насолоджувалися компанією одне одного і дуже люблять одне одного", — сказав інсайдер.

"Це видно кожному, хто бачить їх разом", — додав він.

30-річна Інес Де Рамон також була в замку Міраваль 59-річного актора, попри тривалу судову тяганину між ним та його колишньою дружиною Анджеліною Джолі за французьке майно.

"Він все ще має резиденцію в Château Miraval і проводить багато часу там і в інших місцях Європи", — додало джерело.

Маєток Château Miraval Fullscreen
Маєток Château Miraval
Фото: Getty Images

Пітта та де Рамон уперше помітили разом у листопаді 2022 року на концерті Боно. Це сталося через кілька місяців після того, як вона та актор Пол Веслі розлучилися.

Пол Веслі та Інес де Рамон Fullscreen
Пол Веслі та Інес де Рамон
Фото: Getty

Нагадаємо, Бред Пітт без Інес де Рамон відвідав Вімблдон у Лондоні.

Також Фокус писав про вирішення конфлікту Бреда Пітта та Анджеліни Джолі щодо їхньої виноробні у Франції.