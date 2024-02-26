Топ модних фішок в носінні одягу у 2024 році, які допоможуть стильно виглядати

З приходом тепла все більше жінок прискіпливіше починають обирати образ в якому піти на роботу, побачення, чи зустріч з подругою. Все тому, що кожна жінка завжди хоче виглядати не просто привабливо, а ще й стильно.

Оскільки мода не стоїть на місці, постійно потрібно бути пильним у змінах нових тенденцій. Щоб жінкам було простіше додати родзинки до образу стиліст Вікторія Виговська розповіла топ модних фішок, які зроблять жіночий образ ще стильнішим.

Витягнуті манжети

Тенденція носіння рукавів, витягнутих з-під верхнього одягу, є популярним модним варіантом, який додає вбранню розслабленості та невимушеності. Такий спосіб носіння одягу ідеально підходить для невимушеного, але зібраного образу. Цей стиль можна побачити на різних модних показах. За словами стиліста, просто витягніть рукав з під верхнього шару — це додасть образу цікавої подачі.

Джемпер поверх верхнього одягу

Носити джемпер поверх пальта є одним із актуальних трендів у моді. Цей стильний слоїнг дозволяє створити цікавий та стильний образ, додаючи текстуру та глибину вашому вбранню. За словами стиліста, багатошаровість продовжує бути актуальною, тому такий спосіб зробить ваш образ більш сучасним.

Читайте також: Які сумки будуть у моді 2024

Щоб правильно носити джемпер поверх пальто, слід спочатку вибрати відповідний джемпер, який не буде занадто товстим або теплим, щоб він не був дуже масивним. Потім просто надягніть джемпер на пальто та насолоджуйтеся стильним образом! Це може бути хорошим способом додати шарму і тепла до вашого гардероба. Крім цього, такий "лук" виглядатиме стильно, креативно та модно.

Зав’язана сорочка на талії

Такий варіант носіння сорочки надає жіночності та елегантності, підкреслюючи талію та створюючи привабливий силует. Такі сорочки можна поєднувати зі штанами або спідницями для створення стильних і модних образів. Як запевняє стиліст, це хіт найближчих сезонів — це додасть образу особливої родзинки.

Нагадаємо, раніше ми писали, які моделі взуття будуть в моді 2024. Крім цього, Фокус писав, який одяг із гардеробу старить жінок.