Король Чарльз ІІІ звертався до грецького православного ченця за духовною порадою (фото)

Король Великої Британії кілька разів відвідував гору Афон. У нього є свої покої в одному з чоловічих монастирів.

Його Величність король Великої Британії Чарльз ІІІ звернувся до грецького православного ченця по духовну пораду після того, як йому поставили страшний діагноз. 75-річний монарх уже понад 25 років підтримує таємну дружбу з архімандритом Єфремом, повідомляє The Sun.

Вони зблизилися після смерті принцеси Діани 1997 року. Король покладався на його поради. У перші дні після того, як йому поставили діагноз, він таємно звернувся по підтримку до 67-річного архімандрита Константинопольської православної церкви Єфрема, у миру Василіос Куцу. Він є настоятелем Ватопедського монастиря.

Священний служитель ніколи публічно не говорив про їхню дружбу, але порушив своє мовчання під час боротьби Чарльза з раком. Настоятель монастиря повідомив: "У нас дуже хороші стосунки (з Чарльзом ІІІ — ред)".

Архімандрит Єфрем, настоятель Ватопедського монастиря на Афоні Фото: newsit.gr

За інформацією журналістів, у короля є свої покої в чоловічому монастирі Ватопед. Цей монастир — другий за величиною в ієрархії афонських монастирів, один із найдавніших і найбагатших.

Фото: Вiкiпедiя

Букінгемський палац 5 лютого оголосив, що в короля рак, але не простати. В офіційній заяві йдеться про те, що монарх не виконуватиме громадських обов'язків.

"У Чарльза є духовна витонченість, духовне життя... Так, він був у контакті з моменту постановки діагнозу, і я вірю, що він подолає це. Немає ніяких відволікаючих чинників, тому він може медитувати, молитися і слідувати стародавнім ритуалам, таким як вставання о 4 ранку, щоб стежити за літургією, яку він просто обожнює", — повідомило джерело видання.

Нагадаємо, 22 лютого повідомлялося, що хворий на рак король Чарльз провів першу зустріч після постановки діагнозу. До хвороби король проводив щотижневі зустрічі з Ріші Сунаком. Зараз рак вніс свої корективи в графік Його Величності.