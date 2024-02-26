"Зрадив королеву": Трамп погрожує депортувати принца Гаррі із США

У випадку переобрання на другий термін американський політик планує зайнятися питанням іммігрантів. До того ж, принц Гаррі відверто зізнавався, що вживав заборонені речовини.

Колишній президент США Дональд Трамп погрожує депортувати принца Гаррі з країни, якщо його переоберуть на другий термін. Про це пише Express.

Американський політик виступив на конференції CPAC у Вашингтоні, округ Колумбія, за кілька хвилин до появи перед переповненою аудиторією консерваторів, які чекали на нього кілька годин.

Трамп зазначив, що всерйоз візьметься за питання іммігрантів та "не захищатиме", як Джо Байден, меншого сина британського короля.

Дональд Трамп

Його коментарі надійшли через 24 години після того, як принц Гаррі постав перед судом щодо того, чи не збрехав він у своїх імміграційних документах до США про вживання наркотиків, у чому герцог зізнався у своїх мемуарах "Запасний".

Фонд Heritage Foundation подав судовий позов проти Департаменту внутрішньої безпеки Джо Байдена. Вони стверджують, що згідно з імміграційним законодавством США докази минулого вживання наркотиків можуть бути використані як підстава для відмови у візі.

Скандальні мемуари принца Гаррі Фото: Getty

Колишній американський президент сказав, що він розлючений на адміністрацію Байдена за те, що вона "захищає Гаррі", зберігаючи конфіденційність його імміграційної заяви.

"Я б не захищав його. Він зрадив королеву. Це непростимо", — зазначив Трамп.

Політик також вважає, що королівська родина була "надто милостивою" до герцога Сассекського після того, "що він зробив".

Нагадаємо, принц Гаррі міркує про те, щоб отримати американське громадянство.

Також Фокус писав про плани принца Гаррі повернутися до Великої Британії.