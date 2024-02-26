"Найкраща мама у світі": донька Ольги Фреймут ніжно привітала її з днем народження (фото)

Старша донька ведучої адресувала їй теплі слова з привітаннями. Сама Злата тижнем раніше теж відзначила день народження.

Відома українська телеведуча Ольга Фреймут 25 лютого відзначала день народження. Їй виповнилося 42 роки. Зі святом свою маму ніжно привітала її старша донька Злата Мітчелл на своїй сторінці в Instagram.

18-річна Злата в сторіс адресувала своїй знаменитій мамі теплі та приємні слова з привітаннями.

"З днем народження, найкраща мама у світі! Творча сила, внутрішній вплив, культурна ікона, що б ми без тебе робили?" — звернулася до мами Злата Мітчелл.

Ольга Фреймут із донькою Златою Фото: instagram.com/zlata_mitchell

Тижнем раніше, Ольга Фреймут теж привітала Злату з днем народження. Телеведуча написала: "Донечко, я так люблю бути твоєю мамою. Будь щаслива, моя дівчинка! З 18 Днем народження тебе, @zlata_mitchell". Вона також опублікувала архівне фото з донькою.

Ольга Фреймут із донькою Златою Фото: instagram.com/freimutolia

Користувачі мережі приєдналися до привітань Ольги. Багато хто залишив коментарі з теплими побажаннями: "Мої щирі вітання і Златі, і мамі!

Неймовірно красиві! Бажаю миру і гармонії, любові і взаєморозуміння, і бути щасливими своєю місією! Здійснення мрій та легкого досягнення поставлених цілей!", "Щирі вітання Вам і Златі! Щасливої долі молодій красуні", "Вітаю доньку і маму! Красуні!", "C днем народження! Щастя і здоров'я вам і вашій доньці. Така вже доросла і красива Злата".

Ольга Фреймут зі старшою донькою Златою Фото: instagram.com/freimutolia

Нагадаємо, 23 лютого повідомлялося, що Дженніфер Лопес показала рідкісні кадри своїх дітей. Макс і Емма народилися в союзі Джей Ло і Марка Ентоні. Зіркові спадкоємці напередодні відзначили 16-й день народження.