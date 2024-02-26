Актора із серіалу "Глухар" Кирила Канахіна в РФ заочно засудили до довічного терміну

Актор зараз перебуває у складі "Російського добровольчого корпусу" (РДК). Другий Західний окружний військовий суд заочно засудив Канахіна за обвинуваченням у державній зраді.

Другий Західний окружний військовий суд заочно засудив бійця "Російського добровольчого корпусу" (РДК) і колишнього актора Кирила Канахіна до довічного ув'язнення у справі про держзраду (стаття 275 КК РФ). РосЗМІ заявляють, що він був у складі загону, який зайшов на територію Брянської області. Про це повідомляє ТАСС.

Раніше Канахіну, крім держзради, закидали вчинення теракту (пункт "б" частина 3 статті 205 КК), незаконне придбання та перевезення вибухових пристроїв і зброї, вчинене групою осіб (частина 4 статті 222, частина 4 статті 222.1 КК РФ), проходження навчання для здійснення терористичної діяльності та участь у терористичному співтоваристві (стаття 205.3 і частина 2 статті 205.4 КК РФ).

Росфінмоніторинг вніс Канахіна до списку екстремістів і терористів, а МВС оголосило його в міжнародний розшук. У листопаді минулого року Міщанський районний суд Москви заочно його заарештував.

Стверджується, що він брав участь у бойових діях проти російських військ у Херсонській області, а потім і в широко висвітлюваних рейдах РДК на територію Брянської та Бєлгородської областей Росії в березні і травні минулого року.

Дослівно, у тексті вироку сказано: "Канахін напав на село Любечани в Брянській області у складі РДК 2 березня 2023 року. Він разом з іншими диверсантами потрапив у російський населений пункт і вбив двох місцевих жителів".

Однак підтверджень цих фактів суд не надав.

Сам актор поки що не коментував цієї ситуації. Також немає коментарів і від РДК. Раніше вказувалося, що "Російський добровольчий корпус" перебуває під Авдіївкою.

Хто такий Кирило Канахін

Кирило Канахін народився в Москві 1982 року. У 2003 році закінчив Вище театральне училище ім. Щепкіна.

41-річний Канахін, зокрема, грав у серіалі "Глухар", а також знімався в серіалах "Дільничний", "Прості істини", грав у Театрі Місяця.

Кирило Канахін у серіалі "Глухар-3" Фото: Соцмережi

Згідно з вироком, який цитують російські ЗМІ, він покинув територію Росії, будучи "прихильником праворадикальних націоналістичних поглядів", і в серпні 2022 року вступив до РДК.

Російський добровольчий корпус — це військовий підрозділ, сформований у серпні 2022 року для захисту України від збройної агресії РФ. Входить до Інтернаціонального легіону територіальної оборони України. Корпус сформовано з російських емігрантів, які живуть в Україні та інших європейських країнах.

До складу РДК входять колишні військові ЗС РФ, співробітники ФСБ і МВС у минулому, активісти націоналістичних неформальних рухів.

Незважаючи на досить високий рівень медійності, чисельність бійців РДК невідома.

Нагадаємо, раніше бійці РДК повідомили, що до них приєдналися козаки з Кубані та Дону.