27 лютого 2024 року: Прокопія Декаполіта — що сьогодні не можна робити

Сьогодні не можна вирушати в подорож і лаятися з близькими людьми.

Що сталося цього дня:

Сьогодні православна церква вшановує пам'ять святого Прокопія Декаполіта. Цей святий сповідник вів чернечий спосіб життя і присвятив себе прославлянню віри в Христа і духовному очищенню.

Що не можна робити 27 лютого:

вирушати в подорож, далеку дорогу

лаятися, з'ясовувати стосунки, ображатися

порушувати піст

Народні прикмети та повір'я:

На Прокопа колія під копитами коня прокидається і санний шлях руйнується

Якщо верба розпускається спочатку на маківці, то посів буде добрий і почати сіяти краще раніше

А коли верба на маківці розпускатися не поспішає, то хорошим буде другий посів

Якщо з'явилися проліски, значить пора починати оранку

У води ніс гострий — пробивається всюди

День ангела святкують:

Михайло, Петро, Прокопій, Тит, Фалалей

Народилися сьогодні:

1978 — Каха Каладзе, грузинський політик, мер Тбілісі з 2017 року, у минулому — футболіст

А також у цей день:

1693 — у Лондоні вийшов перший у світі журнал для жінок The Ladies' Mercury

1883 — запатентовано автомат для скручування сигар

1897 — отримано штучний підсолоджувач сахарин