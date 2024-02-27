Кейт Міддлтон і принц Вільям готують принца Джорджа до королівських обов'язків (фото)

Батьки принца Джорджа спробують це зробити якомога ненав'язливіше. Так вважає біограф королівської сім'ї.

Королівський біограф Роберт Гардман вважає, що принцеса Кейт Міддлтон і принц Вільям серйозно думають про те, як їм виховати наступне покоління членів королівської сім'ї. Принц і принцеса Уельські хочуть максимально полегшити перехід до королівських обов'язків їхнього старшого сина і спадкоємця принца Вільяма, 10-річного принца Джорджа, повідомляє Рeople.

"Вільям намагається це нормалізувати. Вони не заперечують цього, і цьому приділяється багато уваги, що не завжди було так", — Роберт Гардман, автор книги "Становлення короля: король Карл III і сучасність "Монархії".

"У Джорджа є відчуття, що пріоритетом є те, щоб його та його брата і сестру це не відлякувало, що це не страшно, що вони це розуміють, бо це стане частиною їхнього життя. І є переконання зробити це якомога ненав'язливішим і нормальнішим, якщо це можна назвати нормальним, і настільки приємним, наскільки це можливо", — каже Гардман.

Принц Джордж на коронації Чарльза ІІІ Фото: Getty Images

Автор додає: "Важливо те, що це вони обидва Вільям і Кейт намагаються зробити". На додаток до своїх обов'язків принца Уельського, 41-річний Вільям вважає, що навчання його спадкоємця має першорядне значення, пише Гардман у своїй книзі.

"На його думку, це не за горами найважливіша його робота — виховання наступного короля", — каже друг сім'ї в книзі "Становлення короля".

Майбутнє самого короля Карла багато в чому визначалося без урахування його думки, каже Гардман.

"Це було задумано для нього. Комітет сказав йому: "Ти зробиш це". Одного разу була вечеря, в якій узяли участь прем'єр-міністр архієпископ Кентерберійський і ще кілька людей, на якій було вирішено, що Чарльз вступить до Трініті-коледжу в Кембриджі, а потім приєднається до Королівського військово-морського флоту. Ось це він мав зробити", — розповів автор книги.

Проте принц Вільям користувався помітним рівнем автономії у виборі університетської освіти, роботі в збройних силах і виконанні початкових королівських обов'язків — і він хоче того ж для свого сина.

"Немає жодних очікувань, що будь-які королівські обов'язки почнуть діяти доти, доки Джорджу не виповниться 20 років. Ще до того, як його зробили пажем на коронації, Вільям і Кейт запитали його, чи почувається він комфортно, тому що він явно був дуже маленьким. Виявилося, що він був зацікавлений", — говорить у книзі джерело з Кенсингтонського палацу.

Принц Джордж із королем Чарльзом ІІІ Фото: Getty Images

Хоча королева Єлизавета зіграла важливу роль у підготовці принца Вільяма до його майбутніх обов'язків. Вільям відвідував свою бабусю з сусідньої школи, Ітонського коледжу, приходив на післяобідній чай і бесіди. Того самого не слід очікувати від короля Чарльза, коли справа доходить до спрямовуючи Джорджа.

"Я думаю, що підготовкою займатимуться насамперед його батьки. Якби короля попросили, він був би радий. Я підозрюю, що настане час, подібний до того доволі милого порозуміння між покійною королевою і принцом Вільямом, але підозрюю, що воно ще не настало", — каже Гардман.

Нагадаємо, 21 лютого повідомлялося, що принц Вільям розповів про відмінності його синів Джорджа, Луї та доньки Шарлотти. Принц Уельський зробив одне важливе відкриття про своїх двох синів, яке показує, наскільки вони насправді різні. У дочки Шарлотти теж є свої вподобання.