Репера Шона "Дідді" Комбса звинуватили в сексуальному насильстві та домаганнях

Музичний продюсер Родні "Ліл Род" Джонс стверджує, що репер його домагався. А також примушував до оргій із повіями.

54-річного Шона "Дідді" Комбса знову звинуватили в сексуальному насильстві та домаганнях. Тепер із позовом у 30 мільйонів доларів виступив музичний продюсер Родні "Ліл Род" Джонс. Раніше Дідді в домаганнях звинуватили три жінки, а співачка R&B Кассандра Вентура врегулювала позов у листопаді. Про це пише Daily Mail.

Реп-мільярдера Шона "Дідді" Комбса звинувачують у сексуальному насильстві над чоловіком після того, як продюсер подав на нього до суду через постійні пестощі та можливе зґвалтування під впливом наркотиків.

Родні "Ліл Род" Джонс каже, що йому було наказано вербувати повій і займатися з ними сексом заради задоволення зірки, і в нього є сотні годин відео, що документують "серйозну незаконну діяльність Комбса".

Зірка хіп-хопу вже раніше був звинувачений у сексуальних домаганнях з боку трьох жінок і втратив безліч комерційних угод через ці претензії.

Шон "Дідді" Комбс Фото: Getty Images

Джонс назвав деяких із найбільших імен музичної галузі як обвинувачених за позовом на 30 мільйонів доларів, заявивши, що бос звукозаписної компанії Ефіопія Хабтемаріам назвав дії Комбса "дружньою грою" і його способом "показати, що ви йому подобаєтеся".

Дідді спростував наявні звинувачення проти нього, назвавши їх "огидними", а його адвокат назвав претензії Джонса "чистою вигадкою".

Комбс найняв Джонса в серпні 2022 року для продюсування деяких пісень з R&B-альбому "The Love Album: Off the Grid", який був номінований на Греммі після його випуску у вересні 2023 року.

"Джонс погодився, і відтоді його життя зазнало згубного впливу", — йдеться в позові. Стверджується, що він постійно зазнавав домагань у будинках Комбса у Флориді, Лос-Анджелесі та Нью-Йорку, а також на орендованій яхті на Віргінських островах США.

На яхті Дідді познайомив продюсера з актором Кубою Гудінгом-молодшим і той нібито теж домагався продюсера.

Також Джонс стверджує, що він зазнав сексуального насильства з боку двоюрідної сестри подруги Комбса Юнг Майамі, і його змушували дивитися відео, на якому продюсерка Стіві Джей займається сексом з іншим чоловіком.

Згідно з позовом, Джонс мав працювати у ванній кімнаті Комбса, поки той приймав душ за прозорою перегородкою. І він стверджує, що Шон "Дідді" Комбс хвалився, що стріляв у людей і погрожував побити його, якщо він не виконуватиме його вимоги.

Також Джонс повідомив, що йому доводилося вербувати секс-працівниць для Комбса, і одного разу він прокинувся, накачаний наркотиками і в одному ліжку з музикантом і двома повіями.

Позов було подано в понеділок до Окружного суду США Південного округу Нью-Йорка за три тижні після того, як Джонс подав апеляцію Gofundme з проханням надати гроші для пред'явлення позову реперу про невиплату гонорарів.

У його позові відповідачами також названо сина Комбса Джастіна, керівника його апарату Христину Хоррам і генерального директора Universal Music Group сера Люціана Грейнджа.

Раніше цього тижня Дідді був змушений заперечувати групове зґвалтування 17-річної дівчини у своїй студії звукозапису на Мангеттені, заявивши, що фотографія, на якій вона сидить у нього на колінах, "неточна".

Тепер він поповнив свою команду юристів і готовий до нових судів. Тепер зірку захищають Боббі С. Штернхайм, який захищав Гіслен Максвелл, і Шон Голлі, який успішно домігся відновлення пітчера "Доджерс" Тревора Бауера у Вищій лізі бейсболу на тлі звинувачень у сексуальному насильстві.

Раніше Шон "Дідді" Комбс пропустив церемонію вручення премії "Греммі" в Лос-Анджелесі, незважаючи на те, що вперше за 20 років був номінований у категорії "Найкращий прогресивний R&B-альбом".

Шон Комбс і співачка Кессі Фото: Getty Images

Він жодного разу не був засуджений і нещодавно врегулював гучний позов про зґвалтування, поданий співачкою R&B Кессі, — всього за день після того, як його було подано.

У грудні він виступив із заявою, в якій спростував висунуті проти нього звинувачення, заявивши, що він не здійснював жодних жахливих вчинків.