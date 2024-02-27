У строгій сукні та з елегантною зачіскою: Джамала показала раритетну фотографію з бабусею

Джамала поділилася знімком у сторіс, коли розповідала про свою тугу за Кримом і проведеним на півострові дитинством. Співачка додала, що вірить у звільнення півострова від окупантів.

Українська співачка Джамала в 10-ті роковини кримського опору російській окупації Криму поділилася теплими спогадами дитинства про свою домівку і показала фото з рідними людьми — бабусею і сестрою. Світлини артистка опублікувала в сторіс на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram.

За десять років російської окупації півострова Джамала жодного разу не приїжджала туди. Тож зізналася, що дуже сумує за рідними місцями, де минуло її дитинство.

"Я сприймаю цей світ через місця, які мене надихають і надають сили. Таке місце — мій Крим, у якому я вже не була десять років", — написала артистка.

Джамала додала, що її сини — вже п'яте покоління в родині, яке постраждало через російську агресію. Однак співачка вірить, що рано чи пізно Крим буде звільнений.

"Я вважаю, що Крим — це Україна. І в майбутньому я бачу цілісну нашу країну з усіма її частинами та територіями, з нашими горами, з нашим морем. Я буду боротися за свою мрію", — додала Джамала.

Також вона показала рідкісне фото, на якому зображена з бабусею і сестрою. Літня жінка сидить на стільці, а внучки стоять у неї за спиною. Бабуся Джамали одягнена в темну сукню з квітковим принтом. Волосся зібране в сувору й елегантну зачіску. Сестра співачки позує в чорній кофті з округлим вирізом. А сама співачка одягнена в рожеву футболку насиченого кольору, на якій зображена зірка.

Джамала показала на фото свою бабусю і сестру Фото: Скриншот

Нагадаємо, у лютому Джамала привітала маму з ювілеєм і показала раритетне фото з нею. Співачка зазначила, що мама навчила її найважливіших і наймудріших речей, а також завжди вірила і підтримувала. Джамала додала, що для неї мама завжди буде 25-річною.

А 31 грудня 2023 року Джамала показала своїх синів, які підросли. Емір-Рахман і Селім-Гірай приміряли вишиванки. Їхня зіркова мама подякувала шанувальникам за підтримку у 2023 році.