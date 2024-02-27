Четвертий фільм про Бріджит Джонс почнуть знімати вже цієї весни

Зйомки популярного романтичного фільму з Рене Зеллвегер, Коліном Фертом і Г'ю Грантом розпочнуться в травні. Творці обіцяють трагічний поворот.

Бріджит Джонс повернеться на великий екран, зйомки почнуться цієї весни. Зйомки четвертої частини почнуться в травні, через 23 роки після виходу першого фільму культового ромкома. Зараз Рене зустрічається з телеведучим Антом Енстедом і готується до весілля. Про це пише Independent.

Дворазова володарка "Оскара" Рене Зеллвегер повернеться до ролі Бріджит Джонс.

Очікується, що також до своїх ролей повернуться Колін Ферт і Г'ю Ґрант, які зіграли суперників Марка Дарсі та Деніела Клівера в попередніх фільмах.

Повідомляють, що фільм буде заснований на романі Гелен Філдінг 2013 року "Бріджит Джонс: Без розуму від хлопчиська", у якому Бріджит Джонс показано як 51-річну матір-одиначку з двома дітьми, яка мандрує соціальними мережами та додатками для знайомств.

Трейлер третього фільму про Бріджит Джонс

Повідомляється, що Рене Зеллвегер уже готова до зйомок і шукає будинок, у якому вона могла б жити зі своїм партнером Антом Енстедом, поки вона працює над фільмом.

Джерело розповіло: "Бріджит повернулася і збирається захопити Лондон. Зйомки вже заплановані, і вся знімальна група вже на місці".

Він також повідомив, що Зеллвегер дуже схвильована, тому що вона обожнює цього персонажа.

"Очікується, що цієї весни лихоманка Бріджит Джонс охопить Лондон", — додало джерело.

Новий фільм вийде через вісім років після виходу в кінотеатрах фільму "Дитина Бріджит Джонс".

Г'ю Грант не з'явився в третьому фільмі, оскільки вважався мертвим. Але наприкінці фільму з'ясувалося, що його персонаж був знайдений живим після авіакатастрофи.

Невідомо, чи буде фільм знято точно за книжкою, тому що там є трагічний поворот, пов'язаний з одним із головних героїв.

Перший фільм, випущений 2001 року, став касовим хітом і, за бюджету в 26 мільйонів доларів, зібрав 282 мільйони доларів. У 2002 році Рене Зеллвегер за роль Бріджит Джонс була номінована на премію "Оскар" за найкращу жіночу роль. Однак нагороду в цій категорії отримала Голлі Беррі.

До третього фільму Рене Зеллвегер уже зробила кілька пластичних операцій, за що її розкритикували фанати. Сама вона в інтерв'ю заявила, що треба приймати себе.