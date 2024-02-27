Відома співачка LP оскандалилася російською символікою: реакція мережі (фото)

Артистка вже видалила відео із соцмережі та записала звернення до фанатів. Вона заявила, що підтримує українців, проте не попросила вибачення за свій вчинок.

Відома американська співачка LP (Лора Перґоліцці) оскандалилася в мережі, одягнувши худі з російською символікою. Кадрами артистка поділилася в Instagram.

Зірка сцени опублікувала відео, на якому вона одягнена в худі з російським прапором. LP подякувала прихильникам з Росії за подарунок та навіть позначила сторінку її російської фан-групи.

Втім, через певний час вона отримала негативну реакцію від українців та видалила ролик.

LP Фото: iamlpofficial

"Дивуюсь, що ви підтримуєте Росію, так сумно. Спробуйте скористатися google і перевірте, що роблять росіяни в Україні", "Як огидно мати щось спільне з росіянами, коли вони буквально вбивають українців кожного дня, ви інфлюенсер і маєте думати про почуття жертви, ганьба вам", "Нам в Литві такі співаки не потрібні. Краще іди до Москви", — коментують вчинок артистки користувачі мережі.

Українці обурені вчинком LP Фото: Скріншот

Після хейту та видалення відео з російським худі LP записала звернення до фанатів. Вона зазначила, що наразі перебуває в Данії.

"Я вдячна своїм прихильникам зі всього світу. Я знаю, що серед них є багато українців, які є біженцями у Балтійських країнах. І я хочу, щоб мої українські фани знали, як сильно я їх підтримую і завжди підтримувала. Я люблю вас та сподіваюся побачити вас на концертах", — заявила американська співачка.

LP записала звернення Фото: iamlpofficial

Цікаво, що Лора Перґоліцці неодноразово піднімала український прапор на концертах, висловлюючи свою підтримку нашій країні.

LP на концерті у Варшаві піднімала український прапор

Одна з найвідоміших пісень LP Lost On You має понад мільярд переглядів у YouTube.

Одна з найвідоміших пісень LP

Нагадаємо, відома українська співачка ледь не скоїла суїцид, коли була вагітна.

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