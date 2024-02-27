Власник замку, де знімали "Солтберн", розповів про свою раптову популярність

Чарльз Стопфорд Саквілл, власник маєтку, де знімався фільм, зробив несподіване зізнання. Але Дрейтон-хаус тепер став справжнім магнітом для туристів і блогерів.

Фільм "Солтберн" вийшов на екрани минулого року. Головні ролі в ньому виконали Баррі Кеоган, Джейкоб Елорді, Розамунд Пайк. А зйомки проходили в старовинному маєтку Дрейтон-хаус. Для зйомок його надав власник Чарльз Стопфорд Саквілл, який розповів про раптову популярність свого родового маєтку. Про це пише Tatler.

Використання своїх сільських земель як декорацій для мегабюджетних фільмів і телешоу стало чимось на кшталт тактики виживання для багатьох аристократів, як зізнався у вихідні Чарльз Стопфорд Саквілл, який здав Дрейтон-хаус в оренду творцям популярного фільму "Солтберн".

Кадр із фільму "Солтберн" Фото: Amazon

63-річний Стопфорд Саквілл сказав, що за зйомки йому заплатили "на 100 відсотків", зазначивши, що це було вирішальним фактором, додавши: "Ці будинки не працюють на воді".

Проте дозвіл режисерці Емеральд Феннелл та її команді знімати похмуру комедію, в якій головну роль грає Баррі Кеоган, мав свої недоліки.

Наразі інтерес до його 700-річної власності в Нортгемптонширі настільки великий, що відео TikTok, яке показує точне місце розташування громадської пішохідної доріжки, що проходить через територію, було переглянуто 400 000 разів.

Стопфорд Саквілл каже, що його співробітникам тепер доводиться патрулювати його, оскільки "понад 50" порушників зійшли зі стежки і намагалися проникнути в будинок.

"Деякі люди стають трохи допитливими", — сказав він.

Трейлер фільму "Солтберн"

Продюсери зробили все можливе, щоб зберегти місце зйомок "Солтберна" в секреті. Частиною угоди з Саквіллом про дозвіл зйомок була умова, що жоден член знімальної групи не може згадувати справжнє місце в інтерв'ю. Однак таємниця недовго залишалася таємницею.

Дрейтон-хаус був побудований 1328 року групою заможних англо-нормандців. Він кілька разів змінював власників.

Парк простягається на 200 акрів, а головний будинок побудований у рідкісному стилі англійського бароко після реконструкції наприкінці 17 століття. Однією з його найунікальніших особливостей є гвинтові консольні дубові сходи, побудовані приблизно 1680 року. Відомий історик архітектури Жервас Джексон-Стопс описав їх як "один із найретельніше збережених секретів світу англійських заміських будинків". Будинок перейшов у власність сім'ї Саквілл на початку 18 століття. Нинішній власник Чарльз Стопфорд Саквілл, який заробив статки на фінансових даних, успадкував будинок від свого батька, Лайонела Саквілла. Чарльз відомий як завзятий автолюбитель і хороший стрілець. Будинок рідко доступний для публіки, хоча Саквілли час від часу проводять дні відкритих дверей.

Кадр із фільму "Солтберн" Фото: Amazon

Пояснюючи свій вибір маєтку для зйомок "Солтберна", режисерка Емеральд Фенелл розповіла, що обрала Дрейтон-хаус, бо її сім'я товаришує із Саквіллами, і тому що це "місце настільки нереальне, наскільки Солтберн мав почуватися реальним", а також тому що маєток був багатим і готичним.

Утім, незважаючи на популярність фільму, багато фанатів досі не вірять, що особняк, де знімали "Солтберн" існує насправді.

Напевно, одним із найзнаменитіших маєтків у Великій Британії був і залишається замок Гайклер, у якому знімали серіали "Абатство Даунтон" і "Дживс і Вустер".