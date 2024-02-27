Адам Сендлер вийшов на червону доріжку з дружиною і доньками (фото)

Сендлер представив свій новий фільм "Людина-космос". Картина розповідає історію чеського астронавта, відправленого в тривалу місію у відкритий космос.

57-річний американський актор Адам Сендлер вийшов на червону доріжку в компанії дружини та доньок. Про це пише Daily Mail.

Сім'я приєдналася до зірки екрану на прем'єрі його фільму "Людина-космос" у The Egyptian Theatre у Лос-Анджелесі.

Комедійний актор продемонстрував ошатний синій костюм, позуючи на червоній доріжці зі своєю дружиною Джекі, 49, і їхніми двома доньками — Седі, 17 і Санні, 15.

Кохана Адама була в чорній сукні з оголеною спиною та верхом у формі метелика з паєтками. Волосся Джекі було розпущене. Вона зробила легкий макіяж.

Адам Сендлер з родиною Фото: Getty Images

Молодша донька подружжя Санні була в максі-сукні без бретелей з леопардовим принтом, яку вона поєднала з чорними туфлями на підборах.

Старша спадкоємиця зіркової пари Седі була в чорній шкіряній мінісукні та туфлях на високих підборах.

Адам Сендлер з дружиною Фото: Getty Images

"Людина-космок" — це екранізація роману чеського письменника Ярослава Кальфаржа "Космонавт із Богеми" від Netflix, яка вийде на стримінговій платформі 1 березня.

Картина розповідає історію чеського астронавта, відправленого у тривалу місію у відкритий космос, у той час як його життя на Землі повільно зникає.

Нагадаємо, Адам Сендлер постійно надсилає квіти Дженніфер Еністон на День матері.

Також Фокус писав про річницю одруження Адама Сендлера та його дружини Джекі.