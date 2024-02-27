Супермодель Міранда Керр стала матір'ю вчетверте

Малюка назвали П'єром. Батько дитини — генеральний директор Snapchat Еван Шпігель.

Супермодель Міранда Керр народила четверту дитину. Міранда та її чоловік, генеральний директор Snapchat Еван Шпігель, назвали малюка П'єром. У супермоделі також є дитина від актора Орландо Блума. Про це пише Daily Mail.

Австралійська модель Міранда Керр стала матір'ю вчетверте. Керр народила сина від свого другого чоловіка, мільярдера Евана Шпігеля. У пари, яка зіграла весілля 2017 року, вже є два сини — Гарт і Майлз.

Також у Міранди є старший, 13-річний син Флінн від актора Орландо Блума, з яким вона була одружена з 2010 до 2013 рр.

Міранда Керр

40-річна засновниця Kora Organics повідомила, що П'єр з'явився на світ 18 лютого й опублікувала повідомлення в соцмережах.

"Ми дуже раді появі нашого маленького сонячного промінчика, П'єра Керра Шпігеля. Ми дуже раді вітати нашого четвертого сина в нашій родині. Почуваюся дуже щасливою", — поділилася вона в заяві, опублікованій у її Snapchat.

40-річна супермодель поділилася зображенням синьої дитячої ковдри з вишитим ім'ям її новонародженого сина, а також чарівною парою жовтих в'язаних дитячих пінеток.

Вибір Мірандою та Еваном імені для свого новонародженого сина цілком може бути зворушливою даниною пам'яті улюбленому дідусеві моделі Пітеру, який помер у лютому 2021 року після боротьби з раком.

В інтерв'ю Міранда охарактеризувала свого дідуся як "скелю" сім'ї, додавши в щирій заяві, що "його дух буде продовжувати жити в нашій родині і у всіх тих, кого він любив".

Про те, що вона чекає на дитину, Міранда повідомила півроку тому, поділившись радісною новиною в повідомленні в соціальній мережі 1 вересня.

У недавньому інтерв'ю вона жартувала, що одразу зрозуміла, що вагітна, коли їй захотілося апельсинів і лимонної води.

Міранда Керр і Еван Шпігель

"З одним із хлопчиків мені хотілося яблук, з іншим — замороженого йогурту, а тепер мені хочеться апельсинів. Наступного разу мені напевно захочеться гамбургерів", — жартувала вона.

Два роки тому вона розповідала, що хоче ще дітей з Еваном.

"Мені просто подобається бути матір'ю, і я завжди хотіла трьох хлопчиків, тому мені дуже пощастило, що у мене троє здорових хлопчиків. І я відкрита для нової вагітності, тож подивимося, що вирішить бог", — сказала вона.

В інтерв'ю, яке супроводжувало приголомшливу фотосесію для обкладинки, на якій Міранда і Еван позують разом, суперзірка подіуму також відверто розповіла про те, як змінилося її тіло після вагітності.

"Я досі не відчуваю, що повернулася туди, де була до появи дітей. Але мене це влаштовує. Моє тіло інше, воно змінилося, і я приймаю це", — говорила супермодель.

Нагадаємо, раніше Міранда з'являлася на світському заході з чоловіком, і принесла з собою свою їжу.